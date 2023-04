Mancano solo tre puntate alla fine del serale di Amici 22: sui social network, infatti, è già stato pubblicato il calendario delle prossime registrazioni. Giovedì 27 aprile si svolgerà il settimo appuntamento in prime-time, mentre il 4 maggio la semifinale: il vincitore, invece, il pubblico lo sceglierà in diretta domenica 14. Attualmente in gara ci sono sette allievi: quattro cantanti e tre ballerini cercheranno di convincere la giuria a portarli avanti il più possibile nella competizione.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La 6^ puntata di Amici 22 è andata in onda sabato sera, ma i fan sono già concentrati su quello che accadrà tra pochi giorni.

Giovedì 27 aprile, infatti, Maria De Filippi condurrà la settima registrazione del serale di quest'anno: al termine di queste importantissime riprese, saranno decretati i sei allievi semifinalisti di quest'avvincente edizione del talent-show Mediaset.

La settimana successiva, ovvero il 4 maggio, i ragazzi ancora in gara cercheranno di conquistare la maglia oro che è il simbolo del passaggio alla finalissima.

Dieci giorni dopo, quindi domenica 14/05, il programma di Canale 5 chiuderà i battenti con un appuntamento in diretta che è anche l'unico di questa stagione.

Ricapitolando, il pubblico di Amici assisterà ancora a due puntate registrate (sempre di giovedì e trasmesse in tv di sabato) e a una live nell'eccezionale collocazione della domenica sera.

Chi ha lasciato la scuola di Amici

Al termine della puntata che è andata in onda il 22 aprile, il pubblico di Amici ha scoperto che Cricca si è salvato ancora e ad abbandonare la scuola è stato Ramon. Il ballerino classico ha perso il ballottaggio ma ha ricevuto un contratto di lavoro della durata di sei mesi da parte della compagnia di danza americana "Complexions Contemporary Ballet".

Parte degli spettatori sta ancora protestando per il verdetto che la commissione esterna ha emesso sabato scorso: in pochi si aspettavano che a lasciare il programma sarebbe stato il "pupillo" della maestra Celentano.

La giuria composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré, però, ha deciso di confermare nel cast il cantante che da settimane è considerato da fan e giornalisti uno degli alunni più "deboli" delle tre squadre, soprattutto quando si parla degli inediti che propone.

Attesa per le anticipazioni di Amici

Alla registrazione prevista per giovedì 27 aprile, dunque, le squadre si presenteranno con le seguenti formazioni:

Arisa-Todaro con Mattia e Wax;

Cuccarini-Emanuel Lo con Angelina, Cricca e Maddalena;

Zerbi-Celentano con Aaron e Isobel.

Secondo il calcolo delle probabilità, il team più numeroso sarebbe anche quello più a rischio: almeno uno dei tre ragazzi che rappresentano i prof Lorella ed Emanuel, infatti, la prossima settimana potrebbe finire al ballottaggio eliminatorio che precede la semifinale.

Nel corso delle riprese del 4 maggio, invece, la giuria sarà chiamata a scegliere i cinque finalisti (non si sa ancora se il numero di talenti promossi all'ultima puntata sarà questo o se potrebbe variare in difetto o per eccesso).

Domenica 14 maggio, poi, i telespettatori potranno intervenire in diretta attraverso vari televoti che saranno aperti da Maria De Filippi nel corso della serata. Se il meccanismo dovesse rimanere lo stesso degli ultimi anni, vorrebbe dire che anche in finale i tre giudici avranno un peso nella scelta del vincitore: il miglior allievo dell'edizione, infatti, non dovrebbe essere scelto solo dal pubblico ma anche dalla commissione esterna e dai giornalisti che assegneranno diversi premi, come quello della critica.