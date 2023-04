Come da pronostico, Cricca ha vinto lo spareggio di Amici del 22 aprile ed è rimasto in gara: a essere eliminato, infatti, è stato il ballerino classico Ramon del team Zerbi-Celentano. Da quando è stato ufficializzato il verdetto della giuria a favore del cantante, sui social network è partita una "protesta": sono in tanti, infatti, a pensare che il giovane sia un po' tutelato da Maria e dagli addetti ai lavori, per questo sarebbe ancora in gioco al serale.

Aggiornamenti sul ballottaggio di Amici

Ramon ha lasciato la scuola di Amici al termine della puntata che è andata in onda sabato 22 aprile.

L'eliminazione del talento supportato da Alessandra Celentano, però, ha destato indignazione esattamente come quelle di Federica, Samu e Alessio delle settimane passate.

Il fatto che la giuria continua a mandare a casa cantanti e ballerini così preparati e amati dal pubblico, sta facendo storcere il naso a quella fetta di pubblico che pensa che prima di loro avrebbe dovuto abbandonare la gara Cricca.

Da quando è iniziato il serale, infatti, Giovanni è considerato da tanti l'anello debole sia della sua squadra che dell'intero cast: il ragazzo, però, continua la sua avventura nel programma e sicuramente parteciperà alla settima registrazione del 27 aprile.

I pareri di chi guarda Amici

Il commento più gettonato tra i fan di Amici che non hanno reagito bene all'eliminazione di Ramon, è "raccomandato" rivolto ovviamente a Cricca.

Sono settimane che sui social serpeggia la teoria secondo la quale il giovane sarebbe il "cocco di Maria De Filippi", ovvero l'allievo che la conduttrice avrebbe maggiormente preso a cuore tra i tanti che ha conosciuto quest'anno.

Sono molti i gesti d'affetto che la padrona di casa del talent-show ha fatto nei confronti del cantante di Riccione, una serie di accortezze che per gli altri alunni non ha mai avuto fino ad oggi.

Sette giorni fa, ad esempio, la presentatrice ha interrotto la registrazione che c'era in corso perché Giovanni era in crisi e aveva paura di uscire: quando sono ricominciate le riprese, la giuria ha salvato il ragazzo e ha "condannato" allo spareggio eliminatorio Ramon e Federica.

Anche il 22 aprile su Twitter sono apparsi diversi commenti negativi sia sul titolare del team Cuccarini-Emanuel Lo che su quello che sta andando in onda in tv da circa un mese e mezzo a questa parte.

Sette alunni di Amici si giocano la semifinale

Dopo che su Canale 5 è stato svelato il risultato del ballottaggio della sesta puntata, i fan hanno usato i social network per contestarlo con forza.

"Esce Ramon e non Cricca che non doveva nemmeno esserci al serale", "Noi non ci libereremo più di lui", "Inizio ad avere paura di Cricca, che continua a sbattere fuori gente quando doveva uscire alla prima puntata", "Non so che dire", questi sono solo alcuni dei commenti che gli spettatori di Amici hanno pubblicato su Twitter per protestare per l'ennesimo salvataggio del cantante di Riccione.

Anche se molta gente che guarda il programma non è contenta, Cricca è ancora in gara e giovedì prossimo parteciperà alla settima registrazione, quella al termine della quale saranno eletti i sei semifinalisti della 22esima edizione del talent-show.

A giocarsi questi pass, dunque, saranno: Mattia, Isobel, Maddalena, Wax, Angelina, Aaron e il criticato Giovanni. Uno dei sette allievi ancora nel cast sarà eliminato in uno degli ultimi spareggi di quest'anno: il pubblico ipotizza che a lasciare la scuola potrebbe essere uno dei ragazzi del team Cuccarini-Emanuel Lo, attualmente il più numeroso (tre componenti a differenza dei due delle altre squadre).