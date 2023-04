A partire dalla puntata di Amici che andrà in onda sabato 1° aprile, cambia il meccanismo della gara: d'ora in avanti, infatti, ci sarà un solo eliminato a serata e a sceglierlo saranno i giudici. Le anticipazioni del 3° serale, dunque, fanno sapere che al ballottaggio finale sono andati Wax, Samu e Ramon: il danzatore classico è rientrato nel cast immediatamente, mentre gli altri due allievi hanno scoperto il loro destino in casetta.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Mancano poche ore alla messa in onda della terza puntata serale di Amici: i fan aspettano da un paio di giorni di assistere soprattutto al momento in cui Maria De Filippi comunicherà il nome dell'unico eliminato della serata, ovvero colui che ha perso lo spareggio finale.

Gli spoiler che impazzano in rete dallo scorso 30 marzo, fanno sapere che le tre squadre del cast hanno perso una manche ciascuna: Arisa e Todaro sono stati sconfitti nella prima partita e Wax è andato a rischio eliminazione.

Il secondo confronto tra team è terminato con la vittoria di Zerbi e Celentano, infatti è toccato a Samu raggiungere il compagno di classe al ballottaggio.

Il terzo ed ultimo candidato all'uscita, era Ramon: il ballerino, però, ha convinto i giudici a dargli un'altra possibilità ed è rientrato in gara quando il pubblico era ancora in studio.

Attesa per la decisione della commissione di Amici

Dalla terza puntata in poi, dunque, non ci saranno più eliminazioni dirette e il pubblico in studio non assisterà alle uscite dei ragazzi: chiunque lascerà la scuola di Amici dal 1° aprile in avanti, lo farà dalla casetta e non potrà comunicarlo a nessuno finché il tutto non andrà in onda su Canale 5.

Questo sabato, ad esempio, i fan sanno soltanto che al ballottaggio sono andati Samu e Wax (Ramon era il terzo candidato, ma i giurati l'hanno salvato dopo aver assistito ai "cavalli di battaglia" di tutti): il nome di chi ha abbandonato il programma, infatti, sarà svelato da Maria De Filippi alla fine della serata.

In rete, però, circolano indiscrezioni contrastanti su come è andato questo spareggio: c'è chi sostiene che a tornare a casa sia stato il cantante del team Arisa-Todaro, e chi è certo che ad interrompere l'avventura nel talent-show sia stato il danzatore hip-hop della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

L'ipotesi degli spettatori di Amici

Mentre i fan protestano per l'eliminazione di uno tra Wax e Samu, allievi apprezzatissimi dal pubblico di Amici sin dall'inizio della ventiduesima edizione, sul web sta circolando una teoria che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Come ha riportato Amedeo Venza su Instagram, non sarebbe così scontato l'addio al programma del cantante o del ballerino che ha partecipato allo spareggio del 3° serale: l'influencer, infatti, racconta che c'è la possibilità che la giuria non abbia mandato a casa nessuno, salvando entrambi i ragazzi a rischio.

Una cosa del genere non è mai accaduta in passato, quindi si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena che però renderebbe felici i sostenitori dei talenti in bilico già nella terza puntata.

Guardando la trasmissione fino alla fine, si scoprirà come sono andate le cose dopo che Maria ha dato lo stop alla registrazione di giovedì 30 marzo. Tutti gli alunni sono rientrati in casetta e lì hanno aspettato di conoscere il destino di Wax e Samu, ovvero il verdetto che la commissione esterna ha emesso dopo averli visti performare sul palco più volte.

Settimana dopo settimana, comunque, diventa sempre più difficile salutare i ragazzi che da settembre fanno parte della classe 2022/2023 di Amici.