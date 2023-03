Questo giovedì 30 marzo è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda il 1° aprile: il terzo appuntamento serale, dunque, si è svolto nelle scorse ore e in rete già circolano le prime anticipazioni su quello che è successo in studio. Chi ha assistito alle riprese, racconta che le squadre del cast si sono sfidate in tre diverse manche per cercare di riconfermarsi e la giuria ha emesso verdetti decisivi anche questa volta. A finire a rischio dopo una lunga serie di esibizioni di canto e ballo, sono stati Samu e Wax. Già a partire da questo appuntamento, dunque, le eliminazioni sono scese da due a una.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Dopo aver assistito alle eliminazioni di Piccolo G e Gianmarco da Amici, i fan e gli allievi ancora in gara hanno cominciato a chiedersi a chi sarebbe toccato lasciare la scuola al termine della terza puntata.

Alla registrazione del nuovo appuntamento serale hanno partecipato le seguenti formazioni: Arisa-Todaro con quattro titolari (unico team ancora al completo da quando è iniziato il prime time), Cuccarini-Emanuel Lo con quattro talenti, Zerbi-Celentano con tre alunni (la squadra meno numerosa perché una settimana fa ha perso due suoi componenti nel giro di poche ore).

La giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, dunque, il 30 marzo è stata più decisiva che mai: ogni voto che è stato dato ad un'esibizione piuttosto che a un'altra, ha inciso sul verdetto finale e sui nomi dei ragazzi che sono finiti a rischio eliminazione.

Chi è in bilico nel prime time di Amici

Fino a quando non sono trapelate le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata i fan si sono chiesti se il meccanismo sarebbe stato lo stesso dei due precedenti appuntamenti. Visto che il numero degli allievi in gara si è ridotto tanto dall'esordio (da 15 si è passati a 11 in due sole settimane), molti spettatori hanno preso in considerazione l'ipotesi che le eliminazioni potessero scendere da due a una già a partire dal terzo serale.

Il 30 marzo la competizione si è svolta come al solito, ovvero le squadre hanno partecipato a tre manche e ognuna di esse ha avuto un gruppo vincitore: i team che hanno perso le varie partite della serata, hanno visto i propri componenti finire a rischio.

I ragazzi in bilico si sono esibiti un'altra volta con i rispettivi "cavalli di battaglia", dopodiché è toccato alla giuria esterna decidere chi salvare e chi mandare al ballottaggio finale.

Le scelte della commissione esterna di Amici

Lo spareggio della terza puntata di Amici, ha avuto come protagonisti Samu e Wax: i due ragazzi hanno cercato di mettere in mostra tutto il loro talento per convincere i tre giudici a riconfermarli nel cast.

Il regolamento del talent-show, però, prevede che solo uno dei due titolari a rischio venga salvato dall'eliminazione: il verdetto, inoltre, non è stato svelato in studio per evitare che trapelino troppi spoiler sull'appuntamento che andrà in onda sabato 1° aprile.

Terminato il ballottaggio, tutti gli allievi sono rientrati in casetta e lì hanno atteso la decisione della commissione esterna: è ormai consuetudine che Maria De Filippi si colleghi con i talenti e comunichi loro il nome di chi ha perso la sfida e quindi deve lasciare definitivamente la scuola; il pubblico a casa scoprirà come sono andate le cose soltanto guardando la prossima puntata fino alla fine.

Tra i momenti più attesi della serata, c'è anche quello dedicato al "guanto dei professori": i capitani delle tre squadre si esibiranno in coppia e i giudici voteranno la performance migliore (una settimana fa ha fatto molto discutere il bacio sulla bocca che Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono dati alla fine della coreografia).