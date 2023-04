Da quando è iniziato il serale di Amici, in tanti stanno protestando per le decisioni della giuria: le eliminazioni di Samu, Alessio e Federica non sono andate giù né alla stragrande maggioranza del pubblico né ad alcuni addetti ai lavori. Anche i ragazzi ancora in gara hanno messo il muso per alcuni commenti che i giudici hanno fatto sulle loro esibizioni della quinta puntata: Cricca e Ramon hanno contestato Giuseppe Giofré, Aaron ha risposto a una pungente critica di Cristiano Malgioglio.

La replica del protagonista di Amici

Non solo Andreas Muller sta criticando Amici nell'ultimo periodo: il daytime che è stato trasmesso su Canale 5 il 17 aprile, infatti, ha mostrato al pubblico le reazioni che gli otto allievi ancora in gara hanno avuto dopo la quinta puntata serale.

Salutata Federica Andreani (eliminata al termine dell'appuntamento di sabato 15/04), i ragazzi hanno potuto riascoltare alcuni pungenti commenti che i giudici hanno fatto sulle loro esibizioni.

Cricca ha potuto rispondere a una frecciatina che Giuseppe Giofré gli ha lanciato dopo aver ascoltato il duetto con Angelina (che è valso il punto della vittoria alla squadra Cuccarini-Emanuel Lo).

Anche se ha battuto gli avversari e si è salvato al ballottaggio, il cantante è andato contro il giurato con queste parole: "Lui ha detto che non c'entro niente qui, è una cosa bruttissima. Come se facessi mezzo c... Dice che non sa quanto io abbia influito, è brutto".

Chi rischia di lasciare Amici

Gli altri ragazzi hanno cercato di spiegare a Cricca che Giuseppe ha apprezzato il duetto nella sua totalità, quindi ha votato anche per lui e non solo per Angelina, ma lui pare sia rimasto fermo sulla propria posizione.

Anche Ramon ha avuto qualcosa da dire su un commento che Giofré ha fatto alle sue esibizioni della quinta puntata.

Nel replicare al giudice di Amici che ha sostenuto di trovarlo poco incisivo negli stili di danza diversi dal classico, il giovane ha dichiarato: "Mi dà fastidio ma fino a un certo punto".

"Non mi sarebbe andato giù se l'avesse detto sul classico.

Lo accetto e sono felice di come ho ballato. Ero sicuro di andare al ballottaggio perché mi sento il più scarso dei tre", ha aggiunto il "pupillo" della maestra Celentano nello sfogo post serale.

Aaron, infine, si è detto contento dell'interpretazione che ha fatto de "La cura", anche se è piaciuta a Malgioglio.

"Mi è dispiaciuto quando ha detto che non so cosa è l'amore.

Ho portato molto rispetto a questa canzone", ha fatto sapere l'alunno della scuola.

Attesa per le anticipazioni di Amici

Mancano solo due giorni alla diffusione delle anticipazioni del 6° serale di Amici: giovedì 20 aprile, infatti, sarà registrata la puntata che andrà in onda sabato 22 a partire dalle ore 21:30 circa.

Gli allievi ancora in gioco sono solamente otto e uno di loro dovrà lasciare la scuola a fine riprese. I fan stanno formulando delle ipotesi su chi sarebbe più a rischio, e sono arrivati alla conclusione che per il ballo potrebbero andare al ballottaggio Ramon e Mattia (poco probabili gli spareggi con protagoniste Maddalena e Isobel).

Per il canto, invece, gli spettatori del talent-show pensano che l'unica che si salverà quasi sicuramente è Angelina.

Cricca, Wax, e Aaron potrebbero rischiare l'eliminazione al termine del sesto appuntamento della 22esima edizione del programma condotto da Maria De FIlippi.

Come ogni settimana, spetterà alla giuria esterna scegliere chi tenere in gara e chi no dopo le tre manche della serata.

La squadra meno numerosa del cast, e quindi quella che ha perso più talenti, è quella capitanata da Arisa e Raimondo Todaro.