Dopo aver punzecchiato Amici dicendo che i migliori del ballo sono già usciti, Andreas Muller ha espresso un'altra dura opinione sul programma che ha vinto qualche anno fa. Ai fan che gli hanno chiesto un parere sul serale che sta andando in onda in queste settimane su Canale 5, il danzatore ha fatto sapere che lo preferiva prima, ovvero quando al centro dell'attenzione c'erano le storie dei ragazzi e i "quadri" che proponeva il direttore artistico ad ogni esibizione.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni del 6° serale di Amici, i fan stanno commentando le ultime dichiarazioni che un noto ex del programma ha rilasciato sull'edizione in corso.

Nel rispondere alle domande dei follower di Instagram, Andreas Muller ha commentato così le recenti eliminazioni del talent-show: 'Chi sono i migliori nel ballo? Quelli che sono usciti".

Anche se non ha fatto nomi, dunque, l'ex vincitore ha lasciato intendere che i suoi allievi preferiti erano quelli che la giuria ha già mandato a casa quando mancano ancora 4 puntate alla finalissima.

I danzatori ai quali si riferiva il compagno di Veronica Peparini, dunque, sono molto probabilmente Gianmarco, Samu e Alessio, esclusi uno dietro l'altro dalla commissione esterna composta da Giofré-Malgioglio-Bravi.

Le parole sulla nuova edizione di Amici

Nelle ultime ore, però, Andreas è tornato sull'argomento e ha risposto così a chi gli ha chiesto cosa ne pensa del serale e di quello che è diventato negli ultimi anni: "Lo preferivo prima".

"C'erano personaggi, storie, spettacolo, magia e costumi. Quando vedevi un quadro, ne parlavi per anni", ha detto ancora il vincitore di una vecchia edizione di Amici su Instagram.

Insomma, l'ex allievo non gradisce particolarmente lo show che Maria De Filippi conduce ogni sabato sera e lo sottolinea facendo un paragone con quello che andava in onda su Canale 5 pochi anni fa, quando lui faceva ancora parte del corpo di ballo dei professionisti.

L'emergenza Covid ha cambiato il talent e le coreografie che i ragazzi portano in scena: i danzatori della scuola, infatti, non possono avere contatti fisici con i ballerini del cast, che quindi sono relegati a fondo palco e vengono inquadrati poco dalle telecamere.

Attesa per le anticipazioni di Amici

Sono già due le frecciatine che Andreas ha lanciato ad Amici nei giro di pochi giorni: il ballerino ha criticato sia le messe in scene che vengono proposte al serale (secondo lui poco incisive) che le eliminazioni di talenti come Alessio e Samu, eccellenze del genere hip-hop.

Giovedì 20 aprile, inoltre, verrà registrata la sesta puntata del prime-time e un altro allievo lascerà definitivamente la scuola.

Secondo i fan a rischiare maggiormente sono: Aaron e Ramon per il team Zerbi-Celentano, Wax per Arisa-Todaro e Cricca per Cuccarini-Emanuel Lo.

Il cantante, in particolare, risulta essere il meno apprezzato anche dalla maggior parte dei telespettatori, gli stessi che sabato scorso si sono esposti sui social network per contestare l'uscita di Federica Andreani.

La finalissima di quest'edizione andrà in onda domenica 14 maggio in diretta su Canale 5: quel giorno il pubblico potrà scegliere il vincitore tra gli alunni che riusciranno a conquistare il pass per l'ultima serata.

Gli scommettitori puntano forte su Angelina per il canto e su Isobel per il ballo: attualmente loro sembrano le principali candidate alla vittoria delle categorie che vengono rappresentate nel programma, ma non si escludono colpi di scena o "sorpassi" in extremis da parte di titolari meno accreditati.