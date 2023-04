L'appuntamento con Terra Amara dal 24 al 30 aprile subirà delle variazioni di palinsesto su Canale 5. La soap opera, infatti, eccezionalmente per la prossima settimana andrà in onda a partire da mercoledì 26 aprile in poi, complice il Ponte della Liberazione che comporterà delle modifiche al palinsesto.

I colpi di scena, però, non mancheranno: al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap opera ci sarà il parto difficile di Mujgan, che metterà in serio pericolo il suo bambino, frutto dell'amore con Yilmaz. Nessuna complicazione, invece, per Zuleyha che darà alla luce la sua bambina.

Cambio programmazione Terra amara: soap sospesa il 24 e 25 aprile 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara prevede che il 24 e 25 aprile non ci sarà spazio per le nuove puntate in prima visione assoluta.

La soap risulta sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia, così come non ci sarà spazio neppure per l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi.

Di conseguenza, gli appassionati della soap turca dovranno ricordarsi di collegarsi con la rete ammiraglia del Biscione a partire dal 26 aprile, quando riprenderà la consueta programmazione pomeridiana.

Le anticipazioni di Terra amara dal 26 al 30 aprile 2023, rivelano che Zuleyha e Mujgan si ritroveranno entrambe in ospedale per dare alla luce i loro bambini.

Il parto di Zuleyha: anticipazioni Terra amara al 30 aprile

Ebbene, Zuleyha darà al mondo una bambina perfettamente sana che assieme a suo marito Demir, deciderà di chiamare Leyla.

Una grande gioia per tutta la famiglia Yaman, al punto che dopo la notizia del parto, presso la tenuta verranno premiati tutti i dipendenti con una moneta d'oro.

Situazione differente, invece, per Mujgan: la dottoressa, infatti, si ritroverà a dover affrontare un parto particolarmente complicato e difficile.

Il piccolo Ali Kerem nascerà prematuramente: le sue condizioni di salute non saranno delle migliori e i medici si diranno fortemente preoccupati per la sua salute.

Zuleyha torna a casa, Mujgan disperata: anticipazioni Terra amara dal 26 al 30 aprile

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara previste dal 26 al 30 aprile 2023, rivelano che il bambino di Mujgan e Yilmaz potrebbe non farcela: le sue condizioni di salute peggioreranno e lo metteranno a rischio.

Un durissimo colpo per la dottoressa che, in quei difficili momenti, rifiuterà ogni forma di compassione da parte delle persone che vorrebbero cercare di consolarla.

Intanto Zuleyha verrà dimessa dall'ospedale dopo il parto: la donna tornerà a casa e verrà organizzata una festa speciale per celebrare l'arrivo della nuova arrivata in famiglia.