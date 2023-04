Samu è l'eliminato della terza puntata di Amici 22: il ballerino ha perso il ballottaggio contro Wax e ha dovuto abbandonare la scuola a neppure un mese dall'inizio del serale. L'uscita dell'allievo di Emanuel Lo, però, non è andata già a molti fan e ad alcuni professionisti del cast: sono tantissimi i messaggi d'affetto che il siciliano ha ricevuto da colleghi e persone con le quali ha lavorato nei mesi scorsi. Una teoria che sta serpeggiando in rete è che il giovane sarebbe stato "sacrificato" così presto per favorire la promozione del film di Beppe Fiorello del quale è co-protagonista.

Aggiornamenti sul talento di Amici

L'uscita di Samu dalla scuola di Amici ha scatenato la reazione di Mattia all'interno e "animato" il web all'esterno: da quando è stata confermata l'eliminazione del siciliano, sui social network sono stati pubblicati tantissimi messaggi di protesta. Un numeroso gruppo di fan, infatti, non accetta che il ballerino sia stato escluso già alla terza puntata (delle 9 totali in programma) e lo sta facendo presente anche con teorie piuttosto singolari e che poco hanno a che fare con la gara del talent-show.

Da quando su Canale 5 è andata in onda la sua ultima serata in casetta, l'ormai ex allievo ha ripreso possesso dei suoi profili e ha cominciato a condividere contenuti con i follower.

Un dettaglio che hanno notato tanti spettatori è che Samu si sta prodigando parecchio per promuovere "Stranizza d'amuri", il film del quale è protagonista e che è uscito nelle sale da qualche giorno.

Il sospetto di chi guarda Amici

Dopo aver assistito a varie dirette social tra il danzatore hip-hop e Beppe Fiorello (regista della pellicola), molti fan di Amici si sono esposti per esporre una teoria che spiegherebbe l'uscita così precoce del giovane dal serale.

"Ma quindi lui è uscito per sponsorizzare il film?", e ancora "Mi sembra sempre più ovvio il fatto che sia uscito per il film", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter dopo la messa in onda della terza puntata del talent-show di Maria De Filippi.

Sui social network, dunque, in parecchi stanno sposando l'ipotesi secondo la quale Samu sarebbe stato eliminato dal programma per permettergli di fare pubblicità al film che ha girato nella sua Sicilia mesi fa, ovvero quando ancora non era un alunno della scuola.

Da quando è tornato alla libertà, infatti, il ragazzo ha parlato solo di questo progetto cinematografico e non ha ancora detto nulla sulla lunga esperienza ad Amici 22.

I messaggi d'affetto dei professionisti di Amici

L'eliminazione di Samu ha lasciato senza parole anche molti addetti ai lavori: tra ex allievi e professionisti, infatti, sono un bel po' le persone che hanno avuto un pensiero social per il ballerino che sabato 1° aprile ha interrotto la sua avventura nella scuola di Amici.

"Immenso", ha scritto Giulia Stabile accanto al video di una recente esibizione del siciliano sul palco del serale.

Anche Paky e Niveo si sono esposti per supportare il compagno di classe e sottolineare quanto meritasse di rimanere in gara.

Mattia Zenzola ha manifestato lo stesso malcontento quando, dopo aver saputo che a vincere il ballottaggio era stato Wax, ha detto: "Samu non meritava di uscire e lo pensano tutti ma nessuno lo dice".

In casetta è calato il gelo ma nessun altro titolare si è intromesso nella discussione per contestare la decisione della giuria: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio hanno preferito il cantante di Arisa al ballerino hip-hop che quasi tutto il pubblico vedeva già in finale.

L'avventura del ragazzo, invece, è terminata alla terza puntata ma per lui si sono aperte tante altre porte, come quella del cinema.