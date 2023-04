Samuele Segreto per tutti Samu è stato eliminato dal Serale di Amici di Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata. Una eliminazione inaspettata che ha lasciato di stucco anche Lorella Cuccarini che, senza mezzi termini, ha dichiarato che lui era il suo preferito in assoluto. La coach di canto gli ha riservato dolci parole sui social, incoraggiando il giovane talento a non cambiare, convinta che farà tanta strada.

Lorella Cuccarini su Samu: 'Era uno dei miei preferiti in assoluto'

L'eliminazione di Samu nel corso dell'ultima puntate del Serale di Amici ha colto di sorpresa tutti quanti.

Non solo i suoi compagni, ma anche una gran fetta di telespettatori. I giudici al ballottaggio finale, gli hanno preferito il cantante Wax. Anche gli stessi professori sono rimasti sorpresi. Ovviamente in primis il suo coach Emanuel Lo. Poi c'è anche Lorella Cuccarini che, dopo la puntata, ha voluto postare sui social un messaggio dolcissimo indirizzato proprio a Samuele Segreto. Parole di apprezzamento, che fanno ben capire l'opinione che Lorella ha di lui. In particolare, Cuccarini ha scritto: "Mi dispiace profondamente perché era uno dei miei preferiti in assoluto".

Amici, le parole di stima di Cuccarini per Samu: 'Resta come sei, Farai tanta strada'

In qualche modo, Lorella Cuccarini ha voluto consacrare Samu come una grande scoperta tra i talenti di questa edizione di Amici.

In buona sostanza, si è capito che pure Lorella è una delle fan di Samuele Segreto. Ha profonda, stima e ammirazione verso il giovane ballerino che, purtroppo è stato eliminato nella terza puntata del Serale. Sui social, la coach di canto ha proseguito scrivendo: "Esce comunque dal serale con onore". Al termine del suo post, Lorella ha voluto incoraggiare Samuele Segreto con parole dolcissime che hanno commosso il web: "Resta come sei @samusegreto: farai tanta strada".

Samu eliminato da Amici: i messaggi di supporto da tanti Vip

Come accennato, l'eliminazione di Samu dal Serale di Amici è giunta come un fulmine a ciel sereno. Dopo la messa in onda della puntata, non è stata solo Lorella Cuccarini a voler far sentire la sua vicinanza al giovane ballerino. Anche Beppe Fiorello ha voluto dire la sua.

Il fratello di Rosario infatti, ha lavorato proprio con Samu nel film Stranizza d’amurie, attualmente nelle sale cinematografiche. Ecco perché ha voluto scrivere al giovane attore-ballerino: "Tu non puoi capire quanta gente ti sta applaudendo nei cinema, ti porterò a farti ascoltare e vedere l’affetto che ti stanno riservando! Bentornato!". Parole di stima sono arrivate anche da Arisa: "Ti auguro tutto quello che di più bello la vita potrà darti. Un abbraccio grande, credi sempre in te, non ti fermare mai". Insomma, Samu ha davvero lasciato il segno in questa edizione di Amici.