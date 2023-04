L'appuntamento con il serale di Amici 2023 prosegue su Canale 5: questo giovedì 6 aprile, è in programma la registrazione della quarta puntata.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi entrerà nel vivo di questa fortunata stagione ecco che per i concorrenti che sono rimasti in gara sarà il momento di impegnarsi al meglio per riuscire a strappare l'accesso alla puntata successiva, quella che porterà al giro di boa.

Giovedì 6 aprile prevista la nuova registrazione del serale di Amici 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del serale di Amici 2023, rivelano che questo giovedì 6 aprile ci sarà spazio per la registrazione della quarta puntata del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

I cantanti e ballerini che sono rimasti in gara dovranno sfidarsi e affrontare tre nuove manche che porteranno poi alla proclamazione dei concorrenti a rischio e di quelli che dovranno lasciare la trasmissione di Canale 5.

Dopo l'eliminazione singola di Samu nel corso della terza puntata, non si esclude che questa settimana, Maria De Filippi possa rendere il clima nuovamente pepato per gli allievi.

Possibile una nuova doppia eliminazione nella registrazione di Amici 2023 del 6 aprile

Nel corso della registrazione della quarta puntata del serale di Amici 2023 potrebbero esserci nuovamente due eliminazioni definitive dal cast.

Un primo allievo, quindi, potrebbe essere fatto fuori dal cast al termine della prima manche, con eliminazione diretta per volere dei giudici mentre un altro potrebbe essere decretato al termine delle successive due manche di questa settimana.

Insomma, un quarto appuntamento che potrebbe riservare non pochi colpi di scena e che sicuramente non deluderà le aspettative dei tantissimi fan e spettatori che, arrivati a questo punto della gara, sperano di non veder eliminati i propri beniamini.

La ballerina Maddalena in bilico nella registrazione di Amici 2023 del 6 aprile

Ma chi rischia maggiormente in questa nuova registrazione del serale prevista il 6 aprile? Tra i concorrenti particolarmente in bilico, figura il nome della ballerina Maddalena.

L'allieva del team guidato da Emanuel Lo è stata duramente criticata e bersagliata dalla prof Alessandra Celentano che, in queste settimane, l'ha più volte messa in sfida contro la sua pupilla Isobel, considerata una delle allieve più talentuose di questa ventiduesima edizione.

A tal proposito, non si esclude che la prof Celentano possa affidare nuovi compiti difficili a Maddalena, così da metterla in "cattiva luce" agli occhi della giuria e in tal modo favorirne l'eliminazione definitiva dal cast del serale di Amici 22.