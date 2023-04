Il 13 aprile è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 15 aprile su Canale 5 a partire dalle 21:10 circa. Nel corso del prossimo appuntamento, gli allievi dovranno affrontare nuove sfide e prove difficili per poter cercare di andare avanti con il percorso all'interno della scuola. Fino ad ora, sono stati eliminati: Ndg, Megan, Piccolo G, Gianmarco, Samu e Alessio.

Durante la prossima puntata, saranno invitati Francesco Sacchella e Clara, direttamente dal cast di Mare Fuori. Ai due artisti sarà consegnato il disco di platino per "origami all'alba".

Le tre manche del serale di Amici

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, gli allievi si dovranno esibire nel corso di tre manche, al termine delle quali sarà decretato l'eliminato ufficiale. Come ogni serata, i giudici dovranno affrontare una prova divertente per poi scegliere la busta della squadra che inizierà la gara. Per questa occasione, toccherà a Michele Bravi a scegliere la busta contenente il nome della squadra. Sarà quella composta da Zerbi-Celentano ad iniziare la gara. Questi sfideranno Cuccarini e Lo. Durante la prima e la terza prova, Isobel vincerà contro Maddalena e Angelina, decretando così la vittoria della sua squadra. Nella seconda prova, invece, Ramon perderà contro Cricca in duetto.

Quest'ultimo finirà al ballottaggio finale.

Successivamente, la squadra vincente sceglierà di affrontare nuovamente Emanuel e Lorella. Tuttavia, questa volta, non riusciranno a vincere. Difatti, Maddalena otterrà due punti consecutivi, decretando la vittoria della propria squadra ballando contro Aaron e Ramon. Sarà proprio quest'ultimo a finire al ballottaggio finale.

Nella terza ed ultima prova, la squadra vincente sfiderà quella composta da Todaro e Arisa. Questi ultimi perderanno. Sarà Angelina a conquistare i due punti che porteranno alla vittoria la sua squadra contro Mattia e Federica. Quest'ultima, invece, finirà al ballottaggio finale.

Ballottaggio finale ad Amici

Come ogni sabato, tra i tre eliminati provvisori dalla scuola di Amici, verrà scelto un allievo da salvare.

Mentre gli altri due dovranno attendere prima di sapere chi lascerà ufficialmente il programma. Dopo le tre esibizioni, i giudici salveranno subito Cricca. Pertanto, Ramon e Federica finiranno al ballottaggio finale e soltanto al termine della prossima puntata si saprà chi dei due avrà la peggio.

Nel corso della serata, inoltre, non mancheranno alcuni battibecchi tra gli insegnanti. In particolare, Emanuel avrà da ridire sul guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano a Maddalena. L'insegnante di hip hop non sarà affatto d'accordo con il punto di vista della sua collega in merito ai miglioramenti della sua allieva.

In più, Malgioglio andrà nuovamente contro la maestra di danza classica, dando automaticamente ragione a Lo.

Altre informazioni sulle anticipazioni di Amici

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, due degli allievi avranno un momento di forte sconforto. In particolare, si tratta di Cricca e Aaron che finiranno in lacrime. Il primo, sarà molto preoccupato perché andrà al ballottaggio finale. Pertanto, vedendolo in questo stato, Maria cercherà di rincuorarlo, così come tutti i suoi compagni.

E anche Aaron, dopo aver perso il punto, scoppierà in lacrime e si sentirà particolarmente sconfortato.

Infine, non mancheranno i momenti esilaranti degli insegnanti. Soprattutto, il teatrino di Rudy e delle sue mamme chiocce. Dopo aver assistito al rapimento di una delle due, verrà mandato in onda un altro filmato che la ritrarrà in compagnia del suo rapitore, del quale è innamorata. Pertanto, l'insegnante di canto porterà un'altra mamma chioccia in sostituzione dell'altra.