La quinta registrazione di Amici 22 si è svolta il 13 aprile e le prime anticipazioni dicono che i tre candidati all'eliminazione erano Federica, Ramon e Cricca. La giuria ha deciso di salvare il cantante del team Cuccarini-Emanuel Lo, lo stesso che poco prima si era lasciato andare a un pianto disperato per la paura di uscire. Tra le prove più interessanti, il guanto di sfida tra Isobel e Maddalena sul tema "sensualità".

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Le anticipazioni del quinto serale di Amici, riguardano soprattutto i tre ragazzi che sono andati al ballottaggio.

La prima manche ha visto contrapposti i team Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo: col punteggio di 2-1, a vincere sono gli allievi capitanati da Alessandra e Rudy (ad aggiudicarsi entrambi i punti per la vittoria, è stata Isobel).

Allo spareggio finale è finito Cricca, perché la giuria ha preferito salvare Angelina. Il cantante si è messo a piangere quando ha realizzato che a fine puntata avrebbe potuto lasciare il programma per sempre, così Maria De Filippi gli si è avvicinata e l'ha rincuorato.

La seconda partita, invece, ha visto trionfare i talenti guidati da Lorella ed Emanuel: grazie ai due punti che ha conquistato Maddalena, la squadra ha battuto gli "Zerbi-Cele" e si è guadagnata l'approdo alla terza manche.

Chi rischia di lasciare la scuola di Amici

Poco prima di essere salvato dai giudici, Aaron non ha trattenuto le lacrime per non aver preso il punto contro Maddalena. Cristiano Malgioglio ha giudicato "immatura" la performance dell'allievo sulle note di "La cura" di Franco Battiato, e queste parole l'hanno fatto cadere nel più totale sconforto.

Nonostante questo, però, la commissione esterna ha mandato al ballottaggio finale Ramon, che ha raggiunto l'amico Cricca nel gruppo dei candidati all'eliminazione della quinta puntata. La terza e ultima manche, invece, ha proposto la sfida tra Cuccarini-Emanuel Lo e Arisa-Todaro.

Grazie ai due punti che ha ottenuto Angelina nelle varie prove (prima ha battuto Federica e poi Mattia in coppia con Benedetta), la squadra si è salvata e ha mandato allo spareggio un talento avversario.

Tra Wax e Federica la giuria ha scelto di non far rientrare immediatamente in gara la ragazza, che quindi si è accomodata tra i protagonisti del ballottaggio.

La decisione in sospeso ad Amici

Lo spareggio della puntata di Amici che andrà in onda il 15 aprile, dunque, è stato tra Ramon, Federica e Cricca. Dopo aver rivisto i tre allievi sul palco, la giuria ha deciso di salvare il cantante del team Cuccarini-Emanuel Lo, "condannando" gli altri due alla sfida finale per l'eliminazione.

Chi otterrà meno voti tra il ballerino classico e la giovane cantautrice, dunque, a breve lascerà la gara e la casetta nella quale vive da quasi otto mesi (entrambi i talenti a rischio sono nella scuola da metà settembre, ovvero da quando è iniziata la 22^ edizione).

Per quanto riguarda gli ospiti della serata, Francesco Cicchella ha divertito il pubblico con uno sketch comico mentre Clara Soccini (l'interprete di Crazy J in Mare Fuori) ha cantato "Origami all'alba" e ha ritirato il premio per il disco di platino.

Tornando ai titolari ancora in gioco, il quindi serale è stato molto difficile per Aaron, Cricca e Mattia: il primo ha pianto dopo una critica di Malgioglio, il secondo si è disperato quando è finito al ballottaggio e Maria ha dovuto interrompere la registrazione per farlo calmare, il terzo si è esibito una sola volta e non ha neanche preso il punto per la sua squadra. Il "guanto dei prof", infine, se lo sono aggiudicati Lorella ed Emanuel con una coreografia sensuale e che raccontava di un amore tormentato.