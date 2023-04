Durante il daytime di Amici di Maria, in onda giovedì 20 aprile, Maddalena e Isobel hanno ottenuto il loro primo contratto di lavoro. I ballerini presenti nella scuola più famosa d'Italia hanno infatti tenuto un vero e proprio provino a distanza con Daniel Ezralow: al termine della prova d'improvvisazione, il coreografo ha comunicato alle due ragazze di essere entrate a far parte del corpo di ballo dello spettacolo Open.

Maddalena e Isobel saranno in tournéè con Ezralow

In settimana, il coreografo Daniel Ezralow ha chiesto alla redazione di Amici di Maria di effettuare un provino a distanza con tutti i ballerini ancora presenti al serale.

Il diretto interessato ha motivato la richiesta spiegando come fosse alla ricerca di otto ballerini per andare in tournée con lo spettacolo Open.

Ramon, Maddalena, Mattia e Isobel hanno così dovuto affrontare una prova d'improvvisazione. Al termine dell'esibizione sono stati scelti Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear che hanno dunque ottenuto il loro primo contratto di lavoro.

Prima di congedarsi, il coreografo Ezralow ha spiegato di essere ancora alla ricerca di ballerini, Ramon e Mattia potrebbero dunque effettuare dei nuovi provini a distanza.

Amici 22: anticipazioni sabato 22 aprile

Nel frattempo, giovedì 20 aprile è stata anche registrata la sesta puntata del serale di Amici di Maria. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, gli allievi finiti al ballottaggio sono tre: Cricca (cantante), Ramon (ballerino) e Mattia (ballerino).

Al termine dell'esibizione dei tre allievi, la giuria esterna ha deciso di salvare Mattia.

In puntata c'è stato spazio anche per le consuete polemiche: la maestra Celentano ha così nuovamente criticato Maddalena sostenendo come durante la coreografia del sirtaki, la ballerina sia stata inadeguata dando vita più a delle movenze da tarantella che al ballo tipico della Grecia.

Anche Cristiano Malgioglio ha fatto notare all'allieva di Raimondo Todaro come il sirtaki sia completamente diverso.

Isobel tra i possibili vincitori della categoria ballo

Stando ad un sondaggio lanciato dalla pagina Amici News, su Twitter, tra i ballerini rimasti in gara al serale di Amici di Maria Isobel sarebbe in lizza per vincere la sua categoria.

Tra gli utenti che hanno partecipato al sondaggi, anche Ramon ha ottenuto un ottimo risultato. Al contrario, i votanti credono che non ci sia alcuna possibilità per Maddalena e Mattia di vincere il talent show con la categoria ballo.

Il sondaggio è stato lanciato anche per chi vincerà la categoria canto, Angelina è risultata la più votata.