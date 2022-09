Maddalena Svevi è un'allieva della ventiduesima edizione di Amici e concorre per la categoria ballo. Quella nel talent show di Maria De Filippi non è la sua prima partecipazione televisiva: ha già preso parte a Pequeñons gigantes. Nel 2022 è stata la protagonista del video di Perfetta così, il pezzo che Aka7even ha portato in gara durante la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.

Quanti anni ha Maddalena Svevi? Carta d'identità

Nome e cognome: Maddalena Svevi

Luogo di nascita: Genova

Data di nascita: non disponibile

Età: 17 anni

Peso: non disponibile

Altezza: non disponibile

Professione: ballerina

Segno zodiacale: non disponibile

Il suo percorso professionale nel mondo della danza e la partecipazione ad Amici

Maddalena Svevi si appassiona al mondo della danza fin da piccola.

Frequenta la Naima Academy, il più grande centro di formazione artistica ligure con sede a Genova. Grazie a questa accademia entra nell'Experience Company, un percorso di formazione professionale per danzatori. Come affermato dallo stesso Raimondo Todaro durante la prima puntata di Amici, andata in onda il 18 settembre, la ballerina ha partecipato ad alcuni suoi stage.

Quella ad Amici non è la prima partecipazione televisiva, perché nel 2016 partecipa a Pequeños gigantes, talent show che prevedeva una sfida tra i bambini in discipline quali il canto, il ballo e la recitazione. Nel 2022, invece, è stata la protagonista del videoclip di Aka7even Perfetta così.

Chi è il fidanzato di Maddalena Svevi?

Non si hanno notizie in merito alla vita sentimentale della ballerina, ma secondo alcune indiscrezioni dentro la scuola potrebbe già avere un corteggiatore. Infatti si mormora che Samuele Segreto, altro allievo della scuola di Amici 22, abbia un debole per la ragazza. Pare che le abbia fatto diversi apprezzamenti sui social.

Maddalena Svevi su Instagram

Maddalena Svevi ha un profilo Instagram seguito da 46.700 follower. Con post e storie la ragazza racconta stralci della vita quotidiana.

Il video di Perfetta così di Aka7even

Maddalena Svevi è la protagonista del video di Perfetta così, il pezzo che Aka7even ha portato al settantaduesimo Festival di Sanremo.

Il video, solo su Youtube, ha raccolto 11 milioni di visualizzazioni.

La partecipazione a il Cantante Mascherato e altre curiosità

La ragazza ha fatto parte del corpo di ballo dell'ultima edizione de Il Cantante Mascherato, il reality show condotto da Milly Carlucci.

La giovane è molto amica di Tommaso Stanzani, ex allievo della scuola di Amici e attuale fidanzato di Tommaso Zorzi. I due hanno frequentato insieme la scuola di danza a Genova.