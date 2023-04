Sabato 22 aprile, su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata del serale di Amici di Maria che ha visto la sconfitta di Ramon nel ballottaggio finale contro Cricca. Tale verdetto ha generato le critiche di alcuni utenti del web. Ad alimentare la polemica è stato anche il "taglio" delle esibizioni dei tre allievi finiti al ballottaggio.

Cricca vince al ballottaggio contro Ramon

Anche questa settimana le anticipazioni su Amici di Maria non hanno sbagliato: Ramon (allievo della maestra Celentano) ha dovuto lasciare la scuola dopo avere perso al ballottaggio contro Cricca.

Sui social l'eliminazione del ballerino di danza classica è stata oggetto di alcune discussioni. Su Twitter un utente ha scritto: "La pagliacciata continua". Un altro ha sostenuto che Ramon non sia stato "capito" dalla giuria esterna composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè. Secondo un altro telespettatore, Cricca sarebbe il "cocco" di Maria De Filippi, mentre qualcun altro lo ha definito "un raccomandato".

Amici: le esibizioni dei tre allievi al ballottaggio non sono state mandate in onda

A proposito di polemiche, alcuni utenti dei social hanno chiesto anche alla produzione di Amici di Maria perché tre esibizioni degli allievi al ballottaggio siano state tagliate.

Un utente ha insinuato che gli autori abbiano tagliato le tre performance per non far fare una brutta figura alla giuria, visto che ha votato per l'eliminazione di Ramon. Altri utenti invece hanno criticato la produzione per avere tagliato dalla registrazione una delle migliori esibizioni di Mattia Zenzola.

Al momento non è chiaro precisamente perché le tre esibizioni non siano state mandate in onda. Potrebbe anche trattarsi di un problema legato alle tempistiche di messa in onda della trasmissione.

Ramon è stato eliminato, ma ha ricevuto un contratto di lavoro

Intanto - prima di lasciare la scuola di Mediaset - Ramon Agnelli ha ricevuto un'importante proposta di lavoro: il co-fondatore e direttore artistico della Complexion Contemporary Ballet di New York gli ha infatti offerto un contratto di lavoro per sei mesi.

Quindi Ramon avrà la possibilità di migliorare presso una delle più prestigiose scuole di danza del mondo. La compagnia sarà peraltro prossimamente in tournée in Italia. Questa proposta di lavoro è stata accolta con grande entusiasmo da parte del giovane ballerino.