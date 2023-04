Le trame delle puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 aprile rivelano che dietro i ripetuti malesseri di Tommaso si nasconde un orribile segreto. Questa anticipazione ha portato molti a fan a sostenere che Lara, in qualche modo, sia riuscita a provocare volutamente la febbre a Tommaso.

In attesa di capire quanto possa esserci di vero in questa teoria, va aggiunto che la malattia del piccolo farà riavvicinare Roberto alla sua ex, innescando una profonda gelosia in Marina.

Un posto al sole puntate dal 24 al 28 aprile: Ferri corre da Lara

La puntata di Upas di lunedì 24 aprile riprenderà dal punto esatto in cui si era fermata venerdì scorso.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), allarmato dalla telefonata di Lara (Chiara Conti), accorrerà così da quest'ultima, per sincerarsi delle condizioni del piccolo Tommaso. Una volta sul posto, Ferri si renderà conto che la situazione è realmente grave e offrirà tutto il sostegno possibile alla donna e al bambino.

Dalle poche informazioni fornite, sembra che Tommy se la caverà anche questa volta, forse dopo un breve ricovero. In ogni caso quest'emergenza finirà per rinsaldare il legame tra Roberto, il piccolo, e la sua ex. Nel frattempo Marina (Nina Soldano), dinanzi alla gravità della vicenda, potrà solo accettare gli eventi con profonda frustrazione.

Un posto al sole, trame 24-28 aprile: un terribile segreto dietro i malesseri di Tommaso

Le anticipazioni hanno svelato un dettaglio decisamente inquietante. A quanto pare infatti dietro i ripetuti problemi di salute di Tommaso si nasconderebbe un segreto sconvolgente. Purtroppo non viene aggiunto altro, ma è bastato questo a far si che nascessero le più svariate teorie.

Secondo alcuni Lara potrebbe volutamente aver provocato la febbre al piccolo per far riavvicinare a sé Roberto. Senza scendere in dettagli tecnici, fare ammalare un bambino così piccolo, sarebbe possibile anche facendogli prendere solo freddo. Una condizione simile infatti abbasserebbe le difese immunitarie del neonato favorendo l'insorgenza di diverse patologie.

Lara potrebbe però essere stata molto meno diabolica ed essersi limitata a manomettere il termometro giusto per dare l'illusione che il piccolo stesse male. In questo caso la questione resterebbe comunque grave, ma risulterebbe sicuramente più digeribile dagli spettatori. Resta però l'ultima ipotesi, quella che vedrebbe la donna sincera e il piccolo realmente malato.

Un posto al sole: Lara potrebbe essere scoperta

Se tale scenario venisse confermato, il momentaneo "successo" di Lara potrebbe decretare anche la fine del suo piano. Qualcuno ha ipotizzato che i continui ricoveri di Tommy potrebbero infatti far saltare fuori la verità. Uno scrupoloso screening medico potrebbe infatti far venire alla luce il fatto che Ferri e Lara non siano i genitori del piccolo. Una particolare predisposizione genetica del piccolo potrebbe portare qualche dottore a voler approfondire la questione per il bene del neonato, smascherando di fatto Lara.