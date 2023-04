Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 17 a venerdì 21 aprile 2023 sono ricche di colpi di scena.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, infatti, Alberto verrà incastrato da un video girato da Micaela. A causa di ciò, Clara lo scaricherà per l’ennesima volta. Intanto continuerà a tenere banco il triangolo d’amore tra Damiano, Rosa e Viola: la ex di Damiano proverà del rancore nei suoi confronti, mentre la professoressa Bruni finirà per incontrarlo.

Intanto Franco sarà impensierito per la sua vita lavorativa, mentre Guido e Michele finiranno per avere una scioccante uscita con il marito di Bice, Sergio Massaro.

Emergenza per Lara e Tommaso: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Il caffè Vulcano continuerà a navigare in pessime acque. Per tale ragione i nuovi soci, Diego e Nunzio, si confronteranno per cercare di rilanciare il locale, ma non sarà affatto semplice anche perché Silvia non si mostrerà per nulla convinta davanti alla prospettiva di fare un nuovo investimento.

Lara rivuole a tutti i costi Roberto e, pur di spingere Ferri e sua moglie a lasciarsi, cambierà strategia. Questa volta la donna farà in modo che sia Marina a cadere tra le braccia di Arnaud, tuttavia l signora Giordano farà del suo meglio per non resistere a ogni tentazione. Nonostante l’iniziale gelo fra Marina e Ferri presto la situazione inizierà a migliorare.

Ma proprio sul più bello si verificherà un’emergenza, che coinvolgerà Lara e il piccolo Tommaso.

Un posto al sole, anticipazioni puntate al 21 aprile: conseguenze serie per Damiano e Viola

Franco sarà abbastanza preoccupato per la possibilità di perdere il suo lavoro. Nel frattempo, sia Rosa che Viola continueranno a mostrare interesse per Damiano.

La prima continuerà ad essere rancorosa a causa del comportamento dell’ex nei suoi confronti, mentre la professoressa Bruni finirà per incontrare casualmente il poliziotto: questo incontro avrà delle serie conseguenze per entrambi.

Mentre Guido e Michele si troveranno fuori per un’uscita finiranno per incontrare per puro caso il marito di Bice.

Al pub si verificherà quindi una situazione a dir poco imbarazzante che porterà il giornalista e il vigile a cercare di mantenere la calma.

Alberto smascherato da un video di Micaela: le trame delle prossime puntate di Un posto al sole

La tresca amorosa tra Alberto e Diana volgerà al termine, ma l’avvocato Palladini non se ne capaciterà. Mentre l’uomo dovrà spegnere i sospetti sempre più crescenti della sua compagna Clara, una testimone lo ha pizzicato in flagrante e sarà pronta a smascherarlo.

Si tratta di Micaela, la quale ha girato un video al Vulcano nel quale ha immortalato proprio Palladini e Diana insieme: Clara sarà delusa e deciderà di lasciare Alberto.