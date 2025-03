Tarik sorprenderà tutti con un drastico cambiamento in fase di divorzio nelle prossime puntate di Tradimento: "Non voglio, ricominciamo, ti prego perdonami", dirà a Guzide che sarà senza parole.

Le anticipazioni rivelano che Guzide rinuncerà a tutto pur di divorziare da Tarik, ma quando Yenersoy sarà davanti al giudice si dirà sinceramente pentito per tutto il male commesso. "Sono pronto a darvi una vita meravigliosa", dirà, sconvolgendo Yesim e tutti i presenti.

La proposta inaspettata di Guzide per Tarik

Nelle prossime puntate di Tradimento ci sarà un drastico cambio di rotta.

La disputa tra Tarik e Guzide procederà senza esclusione di colpi, ma a un certo punto l'avvocato Elmas andrà da Yenersoy con una proposta sorprendente. La donna spiegherà a Tarik che Guzide è stanca di lottare e che ha deciso di concedergli il divorzio senza pretendere nulla in cambio.

Elmas dirà a Tarik che procederanno con le richieste minime previste per legge: a Guzide spetterà la metà dei beni acquistati in matrimonio e nulla di più. Tarik sarà molto turbato da questo improvviso cambiamento, mentre Yesim origlierà la conversazione di nascosto e sarà al settimo cielo. La donna correrà dalla zia Ilknur a dirle che finalmente hanno raggiunto il loro obiettivo: presto Tarik divorzierà da Guzide e sarà pronto a sposarla.

La zia non sarà così convinta che tutto filerà liscio, anche perché ricorderà a Yesim che Dilek, l'assistente di Tarik, è incinta di lui e l'uomo potrebbe decidere di dare al suo ultimogenito tutti i privilegi. Yesim correrà ai ripari e aggredirà per strada Dilek, intimandole di abortire. Anche questa volta, la donna riuscirà a farla franca perché quando sarà convocata dalla polizia per l'aggressione le basterà negare tutto e far passare Dilek per pazza.

Il sincero pentimento di Tarik

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai uscirà dal carcere dopo essere stato condannato ingiustamente a causa di una trappola di Tarik. Quest'ultimo verrà a saperlo perché il suo assistente gli manderà le foto di sua moglie con Sezai e qualcosa scatterà in lui. Tarik busserà alla porta di Guzide in lacrime e chiederà perdono a Ozan e Oylum per averli rinnegati.

L'uomo sembrerà sinceramente dispiaciuto per tutto il male commesso, ma i suoi figli non riusciranno a credergli. Il giorno dell'udienza in tribunale, tutti aspetteranno il verdetto e resteranno a bocca aperta per come andranno le cose. Elmas dirà al giudice che Guzide concederà il divorzio senza pretendere nulla da suo marito. Yesim non potrà fare altro che esultare, ma tutto cambierà quando Tarik dirà la sua. "Non voglio il divorzio", dirà l'uomo in aula sconvolgendo Yesim. Yenersoy si rivolgerà a Guzide: "Ricominciamo, voglio rimediare a tutti i miei errori, ti prego perdonami". Yesim temerà di perdere tutto e anche Sezai avrà paura che Guzide possa cedere. Tarik spiegherà in aula di aver ritirato la dichiarazione in cui escludeva Ozan e Oylum dall'eredità e inviterà Guzide a ripensare ai momenti meravigliosi trascorsi in famiglia.

"Sono pronto a darvi una vita meravigliosa", dirà con forza.

Tarik vuole togliere tutto a Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Tarik e Guzide sembrano arrivati a un punto di non ritorno. L'uomo ha tolto a sua moglie tutte le cose a cui teneva di più e non ha intenzione di fermarsi. Tarik ha denunciato Guzide e l'ha fatta licenziare, ma non gli è bastato. Qualche settimana dopo, infatti, Tarik ha venduto la villa di famiglia lasciando sua moglie senza una casa. Guzide non si è arresa e si è rimboccata le maniche aprendo uno studio legale, ma anche qui Tarik è intervenuto per rovinare i suoi piani. Yenersoy sta facendo terra bruciata attorno a Guzide facendo allontanare tutti i clienti.