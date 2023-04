Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 10 a venerdì 14 aprile 2023 sono ricche di colpi di scena.

Nei prossimi episodi, infatti, Roberto, a causa un’emergenza, si fionderà da Lara e ciò non allieterà l’animo di Marina. A rasserenare la donna ci penserà Arnoux.

Intanto al Vulcano i nuovi soci Diego e Nunzio saranno indaffarati con il rilancio dell’immagine del locale, ma Alberto non cesserà di dar loro del filo da torcere. Allo stesso tempo, l’avvocato Palladini cercherà di rimediare con Diana.

Spazio anche a Viola che farà ritorno nella casa di Eugenio: quanto pare l'insegnante però non sarà molto convinta di questa sua scelta e a notarlo sarà sua madre Ornella. Deluso per come siano andate a finire le cose con Viola, Damiano si conforterà con una sua inattesa corteggiatrice: Rosa.

La famiglia Boschi si allarga: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Angela e Franco presto avranno un altro figlio da accudire e amare, tuttavia la gravidanza della donna sarà motivo di intensa preoccupazione in Boschi, in quanto tormentato dalle sue difficoltà lavorative. Tutto questo finirà per amareggiare Angela.

Il Vulcano si appresta a uscire dalla crisi che lo ha investito di recente. Sfumato l’accordo con l’avvocato Palladini, Silvia sarà ben felice di aver accettato la proposta di Nunzio e Diego.

In realtà all’interno della società ci sarà anche Michele, ma la donna, almeno per il momento, non lo verrà a sapere. Soltanto Rossella sarà al corrente di ogni retroscena e darà il meritato riconoscimento al padre. Nunzio, nel frattempo, sarà preoccupato del fatto di non riuscire a sostenere economicamente l’impegno preso con Silvia, mentre al Vulcano si festeggerà l'avvio della nuova società.

Anticipazioni Un posto al sole fino al 14 aprile: Alberto e Diana sul punto di essere smascherati

Mentre i gestori saranno impegnati a rilanciare l’immagine del locale, qualcuno non cesserà di dare del filo da torcere al Vulcano, scatenando delle imprevedibili e pericolose conseguenze.

Alberto, nel frattempo, trascorrerà una particolare e sorprendente giornata di Pasquetta.

Tuttavia per l’avvocato Palladini si prospettano dei nuovi problemi. Quando l’uomo sarà intenzionato a recuperare il rapporto con l’architetta Diana, qualcuno sarà sul punto di smascherarli.

Upas, Viola pentita per la sua scelta, Damiano si riavvicina alla ex

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola, che ormai ha fatto ordine tra i suoi sentimenti, scegliendo di riconciliarsi con il marito Eugenio, ma inizierà ad avere dei ripensamenti in merito e tutto ciò non sfuggirà all’attenzione di Ornella.

Triste per come sono andate a finire le cose con la maestra Bruni, Damiano lascerà aperto uno spiraglio a Rosa. I due ex coniugi finiranno per fare l’amore e, il giorno seguente, la donna comincerà a sperare in un riavvicinamento.

Marina si fa consolare da Arnoux, Filippo e Guido vogliono aiutare Serena e Mariella a fare pace

C'è ancora aria di maretta tra Serena e Mariella. Di fronte all’ennesimo battibecco, Filippo e Guido scopriranno il motivo per cui le due donne non vanno d’accordo e quindi cercheranno di spingerle a fare pace.

Un’urgenza improvvisa costringerà Roberto a precipitarsi da Lara per aiutarla. Nel frattempo Marina riceverà una visita a sorpresa da parte di Arnoux, destinata a svoltarle in meglio la giornata. Successivamente la donna metterà suo marito di fronte a una difficile scelta, che ancora non è resa nota dagli spoiler.