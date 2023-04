Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3 dal 10 al 14 aprile.

Le anticipazioni rivelano che per il caffè Vulcano avrà inizio una nuova era, grazie alla società che Silvia stringerà con Nunzio e Diego. E anche se Nunzio sarà preoccupato per la vicenda, tutti saranno alle prese con il rilancio dell'immagine del locale. In agguato, però, ci sarà ancora Alberto, il quale continuerà a remare contro il bar di Silvia e le sue azioni finiranno per avere delle conseguenze pericolose.

Viola, che ha deciso di rimettersi con Eugenio, non sarà più convinta della scelta fatta, finendo per suscitare dei dubbi in sua madre Ornella.

La famiglia Boschi vivrà delle contrastanti emozioni a causa della gravidanza di Angela.

Un posto al sole, anticipazioni puntate 10-14 aprile: Nunzio e Diego nuovi soci del Vulcano, Alberto in agguato

Dopo che l'accordo con Alberto è andato in fumo, il caffè Vulcano volterà pagina. Diego, Nunzio e Michele saranno i nuovi soci di Silvia, ma la donna sarà tenuta all'oscuro della presenza dell'ex marito. Soltanto la figlia Rossella elogerà il gesto del padre.

La mente di Nunzio, però, sarà in preda ad un vortice di preoccupazioni a causa dell'impegno che si ritroverà a prendere con la proprietaria del caffè Vulcano. Il ragazzo, infatti non saprà se riuscirà a sostenere il progetto a livello economico.

Una volta archiviati i festeggiamenti per la nuova società del Vulcano, saranno tutti indaffarati nel rilancio dell'immagine del bar.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che in agguato ci sarà una certa persona, pronta a remare contro Silvia, Nunzio e Diego, scatenando delle pericolose conseguenze. Alberto, infatti, non smetterà di mettere i bastoni tra le ruote al Vulcano.

Upas, anticipazioni fino al 14/4: la famiglia Boschi si allarga ma Franco è preoccupato

Nel giorno di Pasquetta, Alberto Palladini vivrà dei momenti sorprendenti e particolari. L'uomo sarà ancora preso da Diana e sarà anche intenzionato a rimettere le cose a posto con l'architetta, seppur quest'ultima non ne sia affatto convinta.

L'atteggiamento dei due non passerà inosservato e sembrerà abbastanza sospetto. Nel frattempo le parole di Diana finiranno per suscitare nervosismo nell'avvocato, che a sua volta se la prenderà con l'innocente Clara.

La famiglia Boschi sarà in procinto di allargarsi, ma se Angela sarà contenta per la gravidanza suo marito Franco sarà a dir poco tormentato dalle preoccupazioni di lavoro. Queste contrastanti emozioni finiranno per causare un forte dispiacere nella donna.

Anticipazioni Un posto al sole 10-14/4: Viola pentita della sua scelta, Damiano passa una notte con Rosa

Spazio anche alle situazioni sentimentali di Viola Bruni nella prossima settimana di Un posto al sole. La professoressa, che ormai ha deciso di tornare a vivere con Eugenio, non sarà granché sicura della scelta che ha fatto, finendo per suscitare dubbi in Ornella.

Anche Damiano non sarà felice di apprendere che Viola è tornata con il marito, ma presto si consolerà tra le braccia della sua ex.

Rosa dopo aver passato una notte di passione con Damiano inizierà a sperare in un riavvicinamento coniugale, ma dovrà fare i conti con una realtà molto amara.

Marina rivede Arnoux e mette Ferri davanti ad un'ardua scelta

E mentre un'emergenza spingerà Roberto Ferri a correre in soccorso di Lara, Marina sarà stanca della vicenda e si rasserenerà grazie alla visita gradita da parte di Arnoux e finirà col mettere suo marito davanti ad un'ardua decisione.

Tra Serena e Mariella si terrà un'altra discussione. Questa volta i rispettivi mariti saranno sul punto di scoprire il motivo dell'astio delle due e cercheranno di farle riappacificare.