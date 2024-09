Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate settimanali che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2024 annunciano che ci sarà una brutta discussione tra Ida e Magdalena, che si incolperanno a a vicenda per ciò che è accaduto a Tommaso. Martinelli, nel frattempo, deciderà di non aiutare il suo ex.

Ferri, dal canto suo, non avrà alcuna intenzione di permettere a Ida di crescere il figlio perciò arriverà al punto di supplicare Filippo e Serena di chiedere l’affidamento del piccolo Tommy.

Guido e Claudia si fidanzano

Claudia tornerà nella vita di Guido, allargando ancora di più la crisi coniugale del vigile. Mariella, sofferente, presto sarà informata da Silvia che suo marito si è messo con Claudia e che il loro matrimonio è praticamente giunto al capolinea. La proprietaria del Vulcano cercherà in ogni modo di aiutare i due vigili a ritornare insieme, oltre a invitare Claudia a farsi da parte, ma non sembrerà riuscire nel suo intento.

Lara Martinelli non vuole aiutare Ferri, Ida e Magdalena si scontrano

Lara si rifiuterà di aiutare Roberto e quindi non cambierà la sua versione dei fatti davanti al giudice. Non volendo arrendersi, l’uomo manderà in crisi Filippo e Serena spronandoli a prendere in affidamento il piccolo Tommaso pur di non farlo stare con la sua vera mamma.

Nel frattempo, tra Ida e Magdalena voleranno parole durissime. Zia e nipote si accuseranno vicendevolmente per la situazione di Tommaso. Nel giorno del processo, Magdalena metterà Ida in una brutta posizione attraverso una deposizione. Vedendola timorosa per come potrebbero andare a finire le cose, Diego inviterà a cena la sua amata in modo da rincuorarle l’animo.

Valeria semina zizzania tra Niko e Renato, Samuel sfrutta Jimmy

Illudendosi di poter riavere Micaela di nuovo con sé, Samuel finirà per coinvolgere Jimmy nel suo piano. Manuela, invece, non ne vorrà sapere più niente di Costabile che l’ha tradita lasciandola nei pasticci con il suo progetto professionale. Valeria istillerà il dubbio nella mente di Niko che suo padre sia invadente e che dovrebbe tenerlo a distanza.

Renato, allo stesso tempo, non sembrerà per nulla convinto del rapporto tra suo figlio e Valeria.

Alberto è in pericolo, Nunzio e Diana sempre più complici

Spazio anche all’intricata situazione in cui è finito Alberto. L’aver spifferato alla camorra la posizione di uno dei pentiti, per poi tradirli, non farà altro che mettere l’avvocato Palladini in grave pericolo. Da una parte la magistratura sta per scoprire che è stato proprio lui a collaborare con i malavitosi e dall’altra parte Angelo Torrente intenderà fargliela pagare per il suo doppiogioco. Nunzio e Diana saranno sempre più uniti e questa volta la coppia si ritroverà a voler rinnovare il Caffè Vulcano: Silvia sarà d’accordo?

Eduardo salva Alberto da Torrente: le ipotesi delle prossime puntate di Un posto al sole

Potrebbe prendere una piena inaspettata la storyline che coinvolge Eduardo e Alberto. I due uomini non vanno per niente d’accordo, infatti l’avvocato ha sempre calpestato i piedi all’ex malavitoso. Pur avendolo messo in grave pericolo di vita, non è da escludere che Eduardo possa salvare Alberto e che nelle prossime puntate della soap, il boss Torrente riesca a trovare l'avvocato Palladini e, quando sarà sul punto di mettere a segno la vendetta, arriverà Eduardo. In tal modo, Angelo e i suoi uomini dovrebbero lasciar perdere l’avvocato per concentrarsi su Sabbiese.