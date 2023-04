Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 10 al 16 aprile in prima visione su Canale 5.

Le trame della soap opera rivelano che Grace Buckingham ordinerà a Carter Walton di stare alla larga da Paris. Thomas Forrester, invece, apprenderà del tradimento di Brooke Logan con Deacon Sharpe.

Beautiful: anticipazioni puntate dal 10 al 16 aprile

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 10 a domenica 16 aprile in televisione svelano che Brooke temerà che Douglas possa rivelare il suo segreto a Ridge, Thomas e Steffy.

Intanto Grace apparirà in ansia per la storia nata tra Paris e Zende, pertanto chiederà alla figlia alcune delucidazioni su ciò che sta accadendo con Carter. Allo stesso tempo, l'avvocato non riuscirà a dimenticarsi della sorella di Zoe.

Nel frattempo, Ridge domanderà a suo nipote di spiegargli il legame tra Brooke e Babbo Natale. Katie confiderà a Carter i suoi problemi di cuore. Infine Grace apparirà avvilita quando scoprirà che Paris ha deciso di prendere le distanze da Zende alla scoperta che la voleva chiedere in moglie a Capodanno.

Thomas scopre che Brooke ha baciato Deacon

Brooke supplicherà Hope di far tornare Douglas a casa, in quanto teme che spifferi tutto il suo segreto. A tal proposito, la signora Logan supplicherà suo nipote di tenere la bocca cucita su quello che ha visto a Capodanno.

Sheila, invece, si recherà a Il Giardino apparendo furiosa per essere stata trascurata da Deacon. La donna si offenderà quando l'ex detenuto le dirà di non voler parlare di Brooke.

Grace osserverà intanto di nascosto un bacio appassionato tra Paris e Carter. Thomas, invece, apparirà pietrificato quando Douglas racconterà di aver visto Brooke baciare Deacon.

Il giovane stilista a questo punto spiffererà tutto a Steffy.

Grace minaccia Carter

Hope assicurerà Liam che suo padre non ha nessuna intenzione di interferire nella felicità matrimoniale tra Brooke e suo marito.

Grace, intanto, avrà intenzione di dire a Carter che non è l'uomo adatto per Paris. La signora Buckingham arriverà a minacciare l'avvocato di rendere pubblica la storia con sua figlia se non manterrà le distanze da lei.

Deacon rischierà di cadere nella provocazione di Ridge. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) apparirà incredula per la versione raccontata da suo nipote, anche se in seguito inizierà a credere in un possibile ritorno di fiamma tra i suoi genitori, dopo la scoperta del tradimento di Brooke.

Hope (Annika Noelle), invece, cercherà di tranquillizzare sua madre, mentre Katie crederà che Paris e Zende siano una coppia perfetta.