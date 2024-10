Virtudes aprirà il suo cuore a Simona nelle prossime puntate de La Promessa. "Mio marito e mio figlio sono morti", le racconterà. Le anticipazioni annunciano che Simona sarà molto dispiaciuta per le sofferenze che la figlia ha dovuto sopportare e le prometterà che da quel momento in poi le starà sempre accanto.

Un nuovo inizio per Simona e sua figlia

Una grande emozione sta per travolgere la vita di Simona, che riabbraccerà sua figlia Virtudes dopo tanta sofferenza. La cuoca aveva perso ormai le speranze, ma la sua amica Candela le farà una sorpresa portando a La Promessa la figlia che non vedeva da quando era una bambina.

Tra le due ci sarà un abbraccio molto emozionante dopo un doveroso chiarimento. Si scoprirà che la loro distanza negli anni è stata causata dalle incomprensioni: Virtudes pensava di essere stata abbandonata dalla madre per mancanza di amore. Una volta che Simona e sua figlia si riconcilieranno, arriverà il momento di raccontarsi le rispettive vite e per la cuoca arriverà un momento di profondo dispiacere. Virtudes racconterà alla madre che la sua vita a casa della zia Luisa, a cui era stata affidata, non è stata per niente facile. La donna era dispotica, e non lasciava a lei e a suo fratello Antonito la minima libertà. Virtudes spiegherà che pur di andare via al più presto dalla casa di Luisa ha sposato il suo primo fidanzato.

La storia dolorosa di Virtudes

Simona ascolterà la difficile storia della figlia, che le racconterà di aver sposato Adolfo e di aver auto una vita felice con lui per sette anni. Virtudes aggiungerà di aver avuto un figlio a cui ha dato il nome di suo padre: "È stata la cosa migliore della mia vita". Il racconto di Virtudes, tuttavia, non avrà un lieto fine, perché la ragazza confiderà alla madre di aver vissuto una tragedia che l'ha cambiata per sempre: "Mio marito e mio figlio sono morti in un incidente".

Spiegherà che da quel momento per lei è stato molto difficile andare avanti da sola, anche perché suo fratello Antonito era andato a lavorare in un posto lontano e non poteva vederlo. Il legame tra Simona e Virtudes diventerà ancora più forte, e dopo la commozione le due saranno decise a iniziare una nuova vita insieme.

Le incomprensioni hanno portato Simona lontana dai figli

Simona ha due figli, Virtudes e Antonito, ma non ha potuto vivere con loro tutta la sua vita. La cuoca, quando i suoi figli erano molto piccoli, è stata costretta a scappare da un marito violento e alcolista. Pensando di fare la cosa migliore per loro, ha lasciato i bambini dalla cugina Luisa, con l'intento di andare a riprenderli poco tempo dopo. La distanza tra la cuoca e i suoi figli è aumentata giorno dopo giorno, e mentre Simona ha iniziato a temporeggiare a causa della paura e dei sensi di colpa, i suoi figli hanno creduto alle parole di Luisa, ovvero che la madre non li amava e li aveva abbandonati. Questo ha sempre portato Antonito e Virtudes a non cercare la loro mamma.