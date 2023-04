Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata del 1° maggio 2023. Le novità riguardanti il palinsesto delle reti della tv di Stato riguarderanno in primis gli appuntamenti con le soap, tra cui quello con Un posto al sole che non sarà in onda regolarmente nella fascia serale della terza rete Rai.

Il cambio palinsesto, infatti, sarà dovuto alla messa in onda del tradizionale concerto del 1° maggio che porterà ad uno scombussolamento della programmazione.

Situazione diversa, invece, per Il Paradiso delle Signore: la soap con Roberto Farnesi non si fermerà nel pomeriggio festivo del 1° maggio.

Un posto al sole si ferma: cambio programmazione Rai 1° maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 1° maggio riguarderà in primis gli appassionati della soap Un posto al sole, i quali si ritroveranno a dover fare a meno dell'appuntamento in prima visione assoluta.

Tutti coloro che, alle 20:45 si collegheranno su Rai 3 per seguire la nuova puntata della soap, avranno modo di vedere che al posto della soap ci sarà spazio per la messa in onda del tradizionale concerto del 1° maggio, che inizierà dalle 15 in poi in diretta da Piazza San Giovanni a Roma.

L'appuntamento con il concerto del 1° maggio sarà in onda dalle 15 alle 24 circa: di conseguenza, occuperà tutto il daytime del pomeriggio festivo e porterà ad una serie di variazioni di palinsesto.

La soap opera Un posto al sole si ferma per la festa del 1° maggio

Al pomeriggio, ad esempio, salterà l'appuntamento con la trasmissione Geo condotta da Sveva Sagramola mentre in access prime time non ci sarà l'appuntamento con Un posto al sole.

La storica soap opera ambientata a Palazzo Palladini non sarà trasmessa ma, i fan possono stare tranquilli, perché l'episodio che non sarà trasmesso questo lunedì sera, verrà poi recuperato nel corso della serata di venerdì 5 maggio.

Venerdì sera, infatti, sarà in onda un doppio episodio della soap, a partire dalle 20:15 fino alle 21:15 circa, come sempre in prima visione assoluta.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programma Rai 1° maggio

Il cambio programmazione Rai del 1° maggio, però, non riguarderà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina non si fermerà in prima visione assoluta. La nuova puntata, infatti, è comunque prevista nel pomeriggio di lunedì, come sempre alle 16:05 circa su Rai 1.

Una bella notizia per tutti gli appassionati della soap pomeridiana che, in questo modo, potranno seguire le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese, anche in questa giornata festiva, come è già successo lo scorso 25 aprile.

Intanto, però, la soap italiana con Vanessa Gravina, si avvia verso le battute conclusive di questa settima stagione: il 5 maggio andranno in onda le ultime puntate in prima visione assoluta.

A quel punto, quindi, calerà il sipario sulle vicende dei vari protagonisti della soap italiana, dato che non saranno trasmessi nuovi episodi per tutto il periodo della stagione estiva: i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore torneranno in onda da settembre in poi con l'ottava stagione.