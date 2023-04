Le anticipazioni di Terra Amara dei giorni 28 e 29 aprile annunciano che la popolazione di Cukurova si espanderà con altri due piccoli abitanti. Ma prima di scendere nel dettaglio, riportiamo che la soap opera turca andrà in onda in orari differenti. Nel dettaglio, venerdì 28 aprile, Terra amara risulta in programmazione alle ore 14.14 circa, mentre sabato 29 sarà alle 15.00.

Se nella famiglia Yaman ci sarà gioia per la nascita della figlia di Zuleyha e Demir, nella famiglia Akkaya la situazione sarà assolutamente differente. Il figlio di Yilmaz e della dottoressa Mujgan attraverserà delle ore difficili in quanto rischia di morire a pochi giorni dalla sua nascita.

Entrambi gli eventi saranno vissuti in maniera differente. C'è chi farà un dono ai proprio operai e chi, al contrario, sprofonderà nell'angoscia.

L'attenzione della soap opera turca si concentrerà anche su altri protagonisti. Sabahattin, ad esempio, avrà il suo bel da fare quando riceverà l'invito a cena dalla sua ex. L'uomo si presenterà all'appuntamento, ignaro che Sermin voglia cercare di riconquistarlo.

Anticipazione Terra amara puntata 28 aprile: i braccianti della tenuta Yaman ricevono un dono prezioso

Una nuova nascita finirà per allieterà le giornate della famiglia Yaman nelle prossime puntate di Terra Amara. Demir e Zuleyha daranno alla luce una bambina e la chiameranno Leyla. Nonna Hunkar sarà molto contenta della nipotina, inoltre, questo lieto evento verrà celebrato con un regalo ai braccianti della tenuta che riceveranno una moneta d’oro a testa per l’occasione.

Per Saniye e Gaffur, però, questa nascita non sarà vista poi tanto gioiosamente a causa del fatto che i due non possono avere figli. La coppia avrà modo di fare una riflessione a dir poco dolorosa.

Dolore in casa Akkaya

Fiocco blu, invece, per la famiglia Akkaya la quale accoglierà il piccolo Kerem, nato dall’amore tra Mujgan e Yilmaz.

Purtroppo il bambino sarà in pericolo e continuerà a lottare tra la vita e la morte in quanto nato prematuramente. Non solo i genitori, ma anche Behice e Fekeli piomberanno nell’angoscia per l'accaduto.

Terra amara episodio 29 aprile: Naciye segue Hatip per smascherarlo, Sermin respinta

All’interno della puntata di Terra amara in onda sabato 29 aprile, Hatip proverà a trarre in inganno l’ignara Naciye.

L'uomo le dirà di doversi assentare poiché un suo caro amico avrà bisogno del suo aiuto, ma in realtà si recherà ad un festino licenzioso. Sospettosa, la donna lo seguirà e si accingerà a smascherarlo. Intanto Sabahattin sarà invitato a cena da Sermin che vuole sedulro e riconquistarlo ma l’ex marito le annuncerà l’imminente matrimonio con Julide.