La puntata con la quale Uomini e donne è tornato in onda dopo quasi una settimana di stop, è stata incentrata sulle liti: Tina si è ribellata a Maria e ha creato il caos in studio contro Elio, Roberta ha risposto per le rime ad una frecciatina di Aurora dalle "retrovie" del parterre. La ex Barbara De Santi ha commentato il tutto sui social network, e l'ha fatto schierandosi con l'opinionista Cipollari e con la collega Di Padua in un paio di storie.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Sul finire della puntata di Uomini e donne del 26 aprile, i telespettatori hanno assistito ad un vivace botta e risposta tra due dame del Trono Over.

Dopo aver chiamato Nicole a centro studio per commentare le esterne che ha fatto in settimana con i suoi corteggiatori, Maria De Filippi ha notato le strane e opposte espressioni che Aurora e Roberta stavano facendo in quel momento e le ha interpellate.

"Ho grande stima di questa ragazza, sta insegnando l'educazione a tutti ma soprattutto ad una persona. Sono fiera di assomigliarle", ha detto Tropea con un tono decisamente provocatorio nei confronti della storica rivale di Santinelli.

Di Padua ha replicato storcendo il naso ma aspettando che venissero mandate in onda le immagini delle uscite che la tronista ha fatto con Carlo e Andrea, ma la collega di parterre non si è trattenuta e l'ha punzecchiata di nuovo.

Il diverbio a Uomini e donne

Nel sentire Roberta giudicare Nicole come una persona apatica e priva di carattere, Aurora ha detto: "Tu sei cafona e aggressiva, l'unico modo che hai per apparire è attaccare lei".

La dama del Trono Over non ci ha visto più e ha precisato che se interviene è perché Maria le dà la parola, e continuerà a farlo anche se a lei non sta bene.

Anche Gianni Sperti si è intromesso nella discussione e ha chiesto a Tropea se lei stesse facendo qualcosa di diverso rispetto a Di Padua, e lei ha chiarito: "Certo, io mi sto mettendo in gioco con tante persone".

A questa lite ha assistito anche un'amata ex protagonista di Uomini e donne, una dama che in passato ha monopolizzato intere puntate con i suoi sfoghi sopra le righe.

Barbara De Santi, tramite il suo profilo Instagram, ci ha tenuto a schierarsi dalla parte di un'ex collega del programma e contro un'altra.

In una storia che ha postato qualche ora fa, l'insegnante ha scritto: "Brava Roberta, Aurora è stata rimessa al suo posto per fortuna".

Attesa per nuove immagini di Uomini e donne

L'ex dama Barbara ha commentato anche le furiosa lite che c'è stata tra Tina ed Elio, e l'ha fatto schierandosi palesemente con l'opinionista.

"Lui ha detto che lei non ha neppure la terza elementare, è peggio di ogni parolaccia. Forza Tina, siamo tutti con te", ha scritto De Santi sempre sui social network.

Oggi, giovedì 27 aprile, andrà in onda una nuova puntata del dating-show e il pubblico già sa che la rissa Incarnato-Guarnieri sarà censurata: anche se chi era in studio ha assistito al "corpo a corpo" che Riccardo e Armando hanno avuto nell'ultima registrazione, i telespettatori ne saranno privati perché la scena verrà tagliata nel montaggio.

In compenso sarà trasmessa in tv l'accesa discussione che il cavaliere napoletano ha avuto con Aurora: quest'ultima ha contattato una ex dell'uomo, Lucrezia, per sapere se si sentono ancora e lei l'ha immediatamente avvertito.

Questo litigio ha anche dato il via allo scontro fisico tra i protagonisti del Trono Over, quello che Maria non ha apprezzato e che ha cercato di risolvere obbligando i due a stringersi la mano in segno di pace.

Sabato 29 e domenica 30 aprile ci saranno due nuove registrazioni e le anticipazioni chiariranno se le discussioni saranno ancora al centro delle dinamiche del programma.