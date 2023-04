Cambio programmazione in arrivo sulle reti Rai tra i mesi di maggio e giugno 2023. Le novità più importanti del palinsesto riguarderanno la fascia del daytime, dove si verificheranno un po' di variazioni.

A chiudere i battenti sarà la soap opera Il Paradiso delle Signore 7, la quale saluterà il suo pubblico dopo una stagione particolarmente fortunata.

Giungerà al termine anche l'appuntamento con l'Eredità, il quiz a premi condotto da Flavio Insinna che si fermerà come sempre per la pausa estiva.

Chiude Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai maggio

Il cambio programmazione Rai del prossimo maggio riguarderà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, la soap opera del primo pomeriggio che ogni giorno riesce ad appassionare diversi milioni di spettatori.

Nel mese di maggio calerà il sipario sulle vicende dei protagonisti del grande magazzino milanese e, di conseguenza, si arriverà al gran finale di questa settima serie.

Il 5 maggio, infatti, è prevista la messa in onda della puntata conclusiva della soap italiana con Roberto Farnesi, dopodiché bisognerà attendere il mese di settembre per poter vedere in onda le nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione.

Chiude L'Eredità: cambio programmazione Rai giugno 2023

A giugno, invece, giungerà al termine un altro programma amato dal pubblico di Rai 1, in onda nella fascia del preserale.

Si tratta de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna seguito tutte le sere da una platea di oltre quattro milioni e mezzo di persone, con punte di share che arrivano a toccare anche il 27%.

Il prossimo 4 giugno verrà trasmessa la puntata conclusiva di quest'edizione, la quinta guidata da Insinna. Successivamente ci sarà il cambio programmazione che porterà al ritorno in scena di Reazione a catena, il game-show dell'estate condotto da Marco Liorni, che quest'anno andrà in onda dal 5 giugno in poi.

Reazione a catena si allunga nel preserale: cambio programmazione Rai

Un'altra novità riguarderà la durata complessiva di Reazione a catena nella fascia del preserale di Rai 1: la trasmissione condotta da Liorni, infatti, quest'anno non saluterà il suo pubblico al termine dell'estate ma andrà avanti anche per tutta la stagione televisiva autunnale.

Il gran finale di questa nuova edizione è previsto solo a metà dicembre, quando ci sarà spazio per il ritorno de L'Eredità che non dovrebbe essere più affidata a Flavio Insinna.

In queste settimane, infatti, sono emerse un po' di indiscrezioni sul futuro del quiz e sembra che in pole position per la conduzione ci sia il comico romano Pino Insegno.