Proseguono le puntate de Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1 e le anticipazioni di mercoledì 19 aprile annunciano importanti cambiamenti per i protagonisti. Marco (Moisè Curia) continuerà a comportarsi da amico con Gemma e sembrerà deciso a dimenticare Stefania (Grace Ambrose). Marcello (Pietro Masotti), invece, sarà inquieto per le bugie di Adelaide (Vanessa Gravina) ma troverà conforto in Ludovica (Giulia Arena). Nel frattempo, Irene (Francesca Del Fa) mentirà ad Alfredo (Gabriele Anagni) pur di non andare all'incontro con la sua famiglia e il magazziniere non la prenderà bene.

Infine, Maria (Chiara Russo) chiederà aiuto a Matilde (Chiara Baschetti) per il suo nuovo incarico da stilista, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) incoraggerà la signora Frigerio ad indagare sull'incendio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Maria chiederà aiuto a Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 19 aprile raccontano che Irene non avrà voglia di conoscere la famiglia di Alfredo e per questo inventerà una scusa. Quando Perico scoprirà che la sua fidanzata gli ha mentito, si sfogherà con Vito Lamantia. Maria, invece, penserà a come far fronte alla proposta di lavoro che gli ha fatto Vittorio. Diventare la nuova stilista per la signorina Puglisi sarebbe una soddisfazione enorme, ma nello stesso tempo la ragazza avrà timore di non farcela e penserà di chiedere aiuto a Matilde.

Anticipazioni puntata di mercoledì 19 aprile: Vittorio spingerà Matilde a indagare sull'incendio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 19 aprile vedrà al centro delle scene Vittorio che sembrerà avvicinarsi alla signora Frigerio. Matilde non potrà fare a meno di ripensare all'incendio che ha distrutto il mobilificio di famiglia e Conti la incoraggerà a indagare per scoprire come sono andate realmente le cose.

La donna sarà molto confusa, perché non saprà se ascoltare Vittorio o suo marito Tancredi che invece farà di tutto per convincerla a lasciare i brutti ricordi del passato alle spalle.

Marco continuerà a soffrire per la rottura con Stefania

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di mercoledì 19 aprile ci saranno in primo piano ancora Gemma e Marco.

Il giornalista continuerà a comportarsi da buon amico con la sua ex fidanzata e il pensiero di Stefania lo farà soffrire ancora. Di Sant'Erasmo, tuttavia, si mostrerà determinato a dimenticare la signorina Colombo e voltare per sempre pagina. Marcello, invece, non si darà pace per Adelaide, partita senza dirgli la verità su dove sarebbe andata. A consolare Barbieri ci penserà Ludovica che gli starà accanto in questo momento difficile.