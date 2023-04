Alessandro Cecchi Paone è un concorrente della nuova edizione de L'isola dei famosi. È la sua terza partecipazione al reality, ma questa volta gareggia in coppia con il compagno Simone Antolini. Giornalista, è stato anche conduttore televisivo di diversi programmi di divulgazione scientifica.

Quanti anni ha Alessandro Cecchi Paone? Carta d'identità

Nome e cognome: Alessandro Cecchi Paone

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 16 settembre 1961

Età: 61 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: sconosciuta

Professione: giornalista e conduttore televisivo

Segno zodiacale: Vergine

Cosa fa nella vita Alessandro Cecchi Paone?

L'esordio di Alessandro Cecchi Paone in tv avviene nel 1977, dove in Rai conduce un tg per ragazzi.

Dopo l'iscrizione all'albo dei professionisti dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, inizia a lavorare come conduttore televisivo nei tg. Nel 1992 è al Tg2, mentre dal 1993, sempre su Rai 2, conduce Mattina in famiglia insieme a Paola Perego.

Nel 1996 passa a Mediaset e su Rete 4 conduce alcuni programmi di successo, tra cui La macchina del tempo, programma di divulgazione scientifico-culturale. Dal 2001 al 2005 è alla guida del canale satellitare MT Channel, che si ispira al programma La macchina del tempo.

Nel 2007 debutta nel mondo dei reality show partecipando alla quinta edizione de L'Isola dei Famosi, dalla quale si ritira cinque settimane dopo. Torna come naufrago nella nona edizione e viene eliminato durante la sesta puntata.

Dopo una parentesi al Tg4, nel 2018 partecipa al Grande Fratello Vip 3. Dal 2019 è opinionista in diversi salotti televisivi tra cui quello di Live - Non è la d'Urso e Mattino Cinque.

La reazione dei fan

Alcuni utenti social hanno ironizzato sulla partecipazione di Alessandro Cecchi Paone a L'isola dei famosi: "Guardiamo il lato positivo, almeno girando canale non lo troviamo a fare l'opinionista ovunque".

Invece qualcun altro ha apprezzato il fatto che Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini siano la prima coppia gay a partecipare in un reality italiano.

Cecchi Paone e la storia d'amore con Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono conosciuti nell'aprile del 2022: i due hanno 38 anni di differenza. È stato Altolini a contattarlo, dichiarando di essersi riconosciuto nella sua storia (come Cecchi Paone, Altolini ha avuto esperienze eterosessuali prima di fare coming out).

Da lì iniziano a sentirsi, fino a quando si incontrano a Rimini, occasione in cui inizia la loro relazione. Nell'estate del 2022 vengono fotografati dal settimanale Chi mentre si scambiano tenerezze su una barca. Come dichiarato dallo stesso Antolini sulle pagine del Corriere della sera, a causa di quelle foto ha iniziato a vivere un incubo, soprattutto perché non aveva ufficialmente fatto ancora coming out: "Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro".

Tutto quello che c'è da sapere

Cristina Scuccia ne L'isola non indosserà il bikini

Ha fatto molto scalpore la scelta di Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, di partecipare a L'isola dei famosi dopo essersi allontanata dalla vita consacrata.

Cristina ha pensato di non indossare il bikini in spiaggia ma “una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuto in un modo diverso".

Il cast dei naufraghi

Per l'edizione 2023 de L'isola dei famosi il cast è composto in totale da 16 naufraghi, sei dei quali gareggeranno in coppia. Tra i nomi presenti quelli di Nathaly Caldonazzo [VIDEO] e Corinne Cléry.