L'Isola dei famosi ripartirà lunedì 17 aprile con una nuova edizione e tutto è pronto al gran debutto. Tra i naufraghi che si contenderanno il titolo di vincitore in questa nuova avventura c'è anche Cristina Scuccia, trionfatrice dell'edizione 2014 di The Voice ed ex suora. In una recente intervista a Il Corriere della Sera, la concorrente ha raccontato che non indosserà il bikini come le altre naufraghe e che non ha paura delle tante privazioni che il Reality Show comporta.

Isola dei famosi: tutto è pronto al debutto

Cristina Scuccia è tra le concorrenti de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che partirà lunedì 17 aprile su Canale 5.

La vincitrice di The Voice 2014 in una recente intervista si è detta molto emozionata e pronta a lanciarsi in questa nuova esperienza televisiva, la prima che affronterà senza l'abito da suora.

Cristina ha ammesso che in un primo momento aveva paura di tutto quello che il reality show avrebbe portato, ma poi ha deciso di superare i timori e lanciarsi per una crescita personale. "Se ti metti in gioco scopri cose nuove", ha detto.

Cristina Scuccia verso una nuova esperienza in Honduras

La prossima edizione de L'Isola dei famosi vedrà tra i protagonisti Cristina Scuccia che in un'intervista ha parlato della sua scelta e di come la gente ha reagito al suo cambiamento. La concorrente ha dichiarato che dentro di lei in realtà è cambiato poco: anche se ha rinunciato alla vita in convento, i suoi valori restano sempre gli stessi.

Nella sua giornata adesso manca lo scandire del tempo della vita comunitaria e molto spesso guardando l'orologio pensa a quello che stanno facendo in quel momento le suore.

L'ex Suor Cristina ha deciso di indossare dei pantaloncini

L'Isola dei famosi solitamente prevede l'uso del costume e per la maggior parte del tempo i naufraghi sono svestiti.

A questo proposito, Cristina ha rivelato che lei preferirà rinunciare al classico bikini che indosseranno le sue compagne d'avventura. La giovane infatti indosserà dei pantaloncini.

Dietro questa scelta c'è il rispetto per il suo passato e per tutte le persone che ancora non hanno metabolizzato il suo cambiamento. "Ho deciso di indossare dei pantaloncini, principalmente perché non mi sentivo pronta io".

Per quanto riguarda il rapporto tra i naufraghi, le intenzioni di Cristina sono quelle di evitare il più possibile le discussioni, solitamente all'ordine del giorno nel reality show, provando semmai a far riappacificare i compagni che avranno dei contrasti.

Alla domanda sull'amore, la futura naufraga è stata molto chiara: per adesso non ci pensa, ma ha anche ammesso che l'amore è imprevedibile. La musica, intanto, resta una grande passione per Cristina Scuccia, che spera in un futuro di partecipare anche al Festival di Sanrem