Nelle prossime puntate di Endless love, Hakan setaccerà ogni angolo di Istanbul per trovare Emir e arrestarlo, dopo aver avuto la conferma che è lui il mandante dei tentati omicidi che hanno avuto come vittima Kemal. Emir, però, scoprirà tutto e scapperà via mare. Si perderanno le sue tracce e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Emir è in libertà vigilata

Emir passerà qualche giorno in carcere per i reati che ha commesso, ma il giudice deciderà di metterlo in libertà vigilata, fino a quando non ci sarà il processo. Lui si è mostrato abbastanza collaborativo, quindi il giudice ha deciso di "premiarlo", L'unica cosa che dovrà fare sarà andare quotidianamente in commissariato per mettere la firma.

Emir, però, userà la sua libertà per portare a termine il suo progetto principale: uccidere Kemal. Ci proverà in svariati modi, ma non ci riuscirà. La polizia non riuscirà ad avere la prova che attesti che dietro tutti questi tentativi di omicidio ci sia la mano di Emir, fino a quando Hakan arresterà Mehmet

La confessione di Mehmet

Mehmet è il nuovo braccio destro di Emir, subentrato a Tufan quando quest'ultimo ha scelto di stare dalla parte di Asu. Mehmet verrà sottoposto a interrogatorio, sarà Hakan a fargli le domande, ma lui deciderà di non parlare, soprattutto quando il commissario gli chiederà chi è il mandante di tutto quello che ha combinato.

Passeranno i giorni e finalmente Mehmet parlerà: a dargli gli ordini è stato Emir.

Per Hakan non ci saranno più scuse, Emir finirà dritto in carcere. Inizierà a cercarlo e andrà a casa sua, ma Müjgan confesserà che non lo vede da diversi giorni.

Emir scappa con una barca

In realtà, Emir sta organizzando la sua fuga illegale all'estero con Zeynep. Kemal penserà che possa cercare la sorella, così dirà a Zeynep di avvisarlo nel caso in cui Emir dovesse contattarla.

Così accadrà, Emir si presenterà da Zeynep e la inviterà a scappare con lui. La ragazza chiamerà Kemal e terrà la telefonata aperta per fargli sentire cosa sta accadendo. Per fare in modo che Emir venga arrestato, deciderà di seguirlo.

La polizia riuscirà a localizzare il cellulare di Zeynep e provare a raggiungerla. La ragazza si troverà in macchina con Emir e Baran, ma quest'ultimo si accorgerà che Zeynep potrebbe essere una spia.

Lo dirà a Emir, che penserà a un modo per dare il suo "saluto" a Kemal.

Arriveranno al porto, ci sarà una barca ad attenderli, ma Zeynep rifiuterà di partire. Emir prenderà il telefono della ragazza, vedrà che in linea c'è Kemal e gli dirà che non riuscirà a metterlo mai in carcere. Salirà sulla barca e sparirà all'orizzonte. La polizia troverà la barca, ma di Emir non ci sarà traccia: sarà misteriosamente sparito nel nulla.