Come finisce Il Paradiso delle Signore 7 e quali saranno le sorprese e i colpi di scena che terranno banco nel corso delle ultime puntate di questa stagione?

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione, continueranno ad esserci le vicende della contessa Adelaide, la quale dopo aver fatto perdere le sue tracce, tornerà ad occupare un ruolo centrale nelle trame della soap, per l'interesse di Marcello nei suoi confronti.

Spazio anche alle novità legate al percorso di Agnese, la quale finirà per prendere una decisione del tutto inaspettata.

Marcello sulle tracce della contessa: come finisce Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Il Paradiso delle signore 7, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marcello, il quale deciderà di mettersi sulle tracce della sua amata contessa, di cui non ha più notizie da svariato tempo.

Il giovane Barbieri non avrà alcuna intenzione di arrendersi, speranzoso e convinto di riuscire a trovare di nuovo la donna per poter capire il perché del suo atteggiamento e modo di fare di questo ultimo periodo.

Alla fine, il viaggio di Marcello a Ginevra riuscirà a rivelarsi positivo: l'uomo troverà la sua amata e, finalmente, scoprirà la verità su quanto è accaduto.

Marcello scopre la verità su Adelaide: come finisce Il Paradiso delle signore 7

Di conseguenza, nel corso del gran finale di questa settima stagione della soap, Marcello scoprirà il segreto nascosto della contessa.

Un mistero che, tuttavia, continuerà a tenere banco nelle trame della soap, visto che al suo rientro in città, Marcello non svelerà a nessuno la verità sulla contessa e preferirà tenersi tutto per sé.

Pertanto questo segreto rimarrà tale anche i per i telespettatori.

Inoltre ci sarà spazio anche per le vicende di Agnese. La donna sarà pronta a tornare di nuovo in città dopo un lungo periodo di assenza ma, questo suo rientro, nasconderà una scelta ben precisa.

Agnese annuncia il suo addio: come finisce Il Paradiso delle signore 7

La donna non avrà intenzione di rimanere a a Milano, dato che ha intenzione di trasferirsi stabilmente a Londra, dove intende costruire il suo futuro.

Per questo motivo, Agnese chiederà al suo compagno Armando di trasferirsi con lei in Inghilterra, dove potranno finalmente sentirsi liberi di viversi la loro favola d'amore.

In un primo momento, però, la reazione di Armando non sarà delle migliori: l'uomo, infatti, sembra essere molto legato alla città di Milano e al suo lavoro al grande magazzino milanese, motivo per il quale metterà in discussione la richiesta avanzata dalla sua compagna.