Come finisce Terra amara e cosa succederà nel corso delle ultime puntate di sempre della soap opera pomeridiana di Canale 5?

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche, continueranno ad esserci le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a fare i conti con l'ennesimo colpo di scena che le riserverà il destino, pronto ad accanirsi ancora una volta contro la protagonista femminile della soap turca campione di ascolti.

Anticipazioni Terra amara, come finisce la soap: Zuleyha ritrova il sorriso con Hakan

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra amara rivelano che Zuleyha riuscirà a ritrovare il sorriso e la voglia di vivere dopo un po' di lutti che segneranno profondamente la sua esistenza.

La morte di Yilmaz e successivamente quella di Demir, spingeranno la donna a riprendere in mano le redini della sua esistenza e sarà grazie ad Hakan che la donna tornerà credere nell'amore.

Durante la quarta e ultima stagione della soap opera pomeridiana di Canale 5, la protagonista femminile della soap riuscirà ad innamorarsi di questo ricco imprenditore che arriverà a far breccia nel suo cuore.

Tra i due tutto procederà nel migliore dei modi, al punto che decideranno di unirsi in matrimonio e quindi diventare a tutti gli effetti marito e moglie.

La morte di Hakan sconvolge Zuleyha: come finisce Terra amara su Canale 5

Le anticipazioni su come finisce Terra Amara, però, rivelano che il sogno della coppia di riuscire a costruire un futuro sereno e spensierato, ben presto verrà spazzato via per sempre.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui la perfida Betul metterà in atto il suo piano vendicativo nei confronti di Zuleyha, intenzionata a toglierle la vita e a fargliela pagare per tutto il "male" che ritiene le abbia fatto.

Nelle ultime puntate di sempre della soap opera turca Mediaset, ci saranno delle scene in cui si assisterà all'arrivo di Betul a casa di Zuleyha, pronta a vendicarsi della sua nemica.

Cosa succederà a questo punto? Il destino vorrà che, ad avere la peggio nello scontro a fuoco tra le due donne, sia Hakan.

Zuleyha resta vedova e sola: come finisce Terra amara su Canale 5

L'uomo di Zuleyha, infatti, si intrometterà per fare da scudo alla sua amata e finirà per beccarsi quel colpo di arma da fuoco che si rivelerà fatale e lo strapperà via per sempre dalla donna.

Le anticipazioni sul finale di sempre della soap opera Terra amara rivelano che per Hakan non ci sarà nulla da fare.

Hakan morirà tra le braccia della donna che, ancora una volta, si ritroverà vedova e sola e deciderà di dedicare le ultime sue forze alla cura delle persone bisognose, compiendo così delle opere di beneficenza a favore di chi soffre e sta male.

Boom di ascolti per Terra amara: la soap di Canale 5 leader anche di domenica pomeriggio

Calerà così il sipario sulla seguitissima soap del pomeriggio che, dal punto di vista auditel, continua ad essere il fenomeno rivelazione di questa stagione televisiva.

La soap opera ha registrato ottimi ascolti anche di domenica pomeriggio, con una media auditel che supera ormai la soglia dei 2.7 milioni di fedelissimi in daytime su Canale 5 con punte del 25% durante la messa in onda.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di avere la meglio nella gara ascolti del pomeriggio festivo.

Gli ascolti di Terra amara hanno battuto nettamente quelli di Domenica In, la trasmissione del pomeriggio condotta da Mara Venier, seguita da una media di circa due milioni e mezzo di spettatori.