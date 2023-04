Cristina Scuccia è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi. Sebbene sia approdata in Honduras da soli due giorni, la naufraga ha avuto una crisi a causa della paura del buio. Parlando con alcuni compagni d'avventura l'ex suora ha ammesso di avere trascorso una notte pessima, mentre Corinne Clery ha cercato di rassicurarla sul fatto che anche lei fino a 25 anni ha avuto la stessa paura.

Cristina ha paura del buio

La prima notte all'Isola dei Famosi per Cristina Scuccia è stata piuttosto problematica. La diretta interessata ha confidato ai suoi compagni d'avventura di avere paura del buio, per questo motivo che ha avuto una crisi: "Adesso sto bene perché è giorno, ma quando andrà via la luce sarà la stessa cosa".

Successivamente Scuccia ha aggiunto dei dettagli sulla notte appena trascorsa in Honduras: "Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera".

Poco prima Corinne Clery si era ritrovata a parlare con alcuni naufraghi del problema di Cristina: "Non stava bene, mi faceva tenerezza". L'attrice ha spiegato di essersi svegliata nel cuore della notte e di aver visto la compagna d'avventura spaventata, seduta e impietrita. A tal proposito Corrine ha compreso immediatamente a cos'era dovuta la crisi dell'ex suora: "Io ho sofferto del buio e so cosa significa". A detta della naufraga, Cristina potrebbe avere altri crisi visto che sull'atollo dove si trovano i concorrenti è buio pesto quando cala il sole.

Infine Corinne ha rivelato agli altri concorrenti di avere visto Scuccia molto agitata anche per un oggetto ignoto che poi si sarebbe rivelata una foglia.

I rumor sull'ex suora

Cristina Scuccia in alcune interviste ha dichiarato di essere single, ma non ha chiuso le porte all'amore. Al contrario, Deianira Marzano e Amedeo Venza sostengono di avere ricevuto delle segnalazioni riguardanti lo status sentimentale dell'attuale naufraga: l'ex suora pare che sia fidanzata.

Stando ad una segnalazione ricevuta da Marzano, la giovane starebbe frequentando un uomo. A quanto pare nel paese natale dell'ex suora tutti sarebbero a conoscenza di questa cosa. A detta di Venza invece, Cristina Scuccia avrebbe una relazione in sospeso con un ex frate francescano.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni poiché la diretta interessata non hai confermato.

Suor Anna Alfieri critica Cristina Scuccia

In un'intervista per Adnkronos suor Anna Alfieri (nominata Cavaliere al Merito della Repubblica) ha criticato il percorso di Cristina Scuccia: "La partecipazione all'Isola dei Famosi non è una trasmissione che la può aiutare a rientrare in sé stessa, a fare i conti con il proprio vissuto". Sebbene suor Anna non si sente in dovere di giudicare l'attuale naufraga, è convinta che Cristina abbia dato adito ad un cambio di rotta radicale nella sua vita: "Lei avrà la sua coscienza".