I riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 7 si sono spenti da più di 10 giorni, ma alcuni concorrenti come Antonella Fiordelisi continuano ad essere del gossip. Nel dettaglio, l'influencer ha postato un video mentre si trovava in macchina e ha lanciato una frecciatina, sostenendo che ci siano persone ossessionate da lei. Secondo alcuni fan, l'ex gieffina potrebbe avere punzecchiato il suo ex Gianluca.

Che cos'è successo?

Antonella Fiordelisi ha publicato un video su un noto social, in cui si è mostrata all'interno della sua macchina. A quel punto l'influencer ha lanciato una bordata a qualcuno: "Mamma mia, queste persone ossessionate da me che vita di m...a fanno?

Che sono ossessionate".

In questo caso Fiordelisi non ha fatto alcun nome o riferimento al destinatario del messaggio. Tuttavia, alcuni suoi fan hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di uno sfogo nei confronti del suo ex Gianluca. Quest'ultimo di recete ha chiesto ad Antonella di fargli trovare tutti i vestiti e gli accessori che aveva lasciato nella sua casa di Milano: si tratterebbe anche di una felpa e di un paio di scarpe che sarebbero stati indossati da Edoardo Donnamaria (attuale fidanzato di Fiordelisi).

Antonella e Edoardo: le famiglie si sono incontrate

Terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi sta vivendo la sua favola d'amore con Edoardo Donnamaria: la coppia sembra che stia facendo ricredere anche i più scettici.

I due da quando sono usciti dalla casa di Cinecittà non si sono più separati, al punto che hanno continuato la convivenza lontano dai riflettori: i "Donnalisi" si alternano tra Roma e Milano. Come mostrato sui social da entrambi, lo scorso week end le rispettive famiglie si sono incontrate per un pranzo: prima di domenica 16 aprile, Edoardo aveva conosciuto i genitori di Antonella come accaduto per l'influencer salernitana, ma i rispettivi genitori non avevano mai avuto modo di vedersi dal vivo.

L'incontro è stato documentato da alcuni scatti pubblicati sugli account social della coppia.

Fiordelisi, nuovo progetto all'orizzonte: farà da testimonial ad un noto brand di gioielli

Dal punto di vista professionale, l'agenda di Antonella Fiordelisi è piena di impegni. La diretta interessata ha annunciato ai suoi follower che da maggio farà da testimonial ad un noto brand di gioielli indossati durante il periodo di permanenza al Grande Fratello Vip 7.

Per dovere di cronaca, è giusto dire che anche ex "vipponi" hanno avviato progetti simili: Oriana Marzoli ha lanciato una linea di bikini da lei firmata, Nikita Pelizon ha lanciato il suo brand di vestiti e ha venduto alcuni quadri da lei prodotti. Tali progetti sono stati avviati anche da ex concorrenti delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip.