Cosa succederà nel corso della registrazione della sesta puntata del serale di Amici 22 in programma giovedì 20 aprile? Le anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast di questa ventiduesima edizione che continua a registrare ottimi ascolti in prime time.

La gara sta entrando sempre più nel vivo e, adesso, le eliminazioni si fanno sempre più sofferte per i concorrenti che vogliono cercare di arrivare alla fase finale dello show di Canale 5.

La sesta puntata del serale di Amici 22: registrazione prevista il 20 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la registrazione della sesta puntata del serale rivelano che, i cantanti e ballerini rimasti in gara ad Amici 22, si ritroveranno in studio nel corso della giornata del 20 aprile, quando si svolgeranno le riprese di questo attesissimo appuntamento.

La messa in onda del programma, come da tradizione, è prevista poi per sabato 22 aprile, come sempre nella fascia serale di Canale 5, dove in queste settimane l'appuntamento con Amici 22 ha registrato una media di oltre quattro milioni di fedelissimi in prime time e picchi del 30% di share.

Cosa succederà nel corso di questa sesta puntata del serale?

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le nuove sfide dirette che verranno chieste dai professori di questa edizione.

Mattia deve sfidare Isobel nella sesta puntata di Amici 22

Le anticipazioni sul serale rivelano che, la prof Alessandra Celentano ha scelto di mettere alla prova Mattia Zenzola: questa settimana il ballerino di latino sarà protagonista di un nuovo guanto di sfida contro Isobel, considerata una delle concorrenti maggiormente talentuose di questa ventiduesima edizione del talent show Mediaset.

Una sfida che non è stata ritenuta equa da parte del ballerino, il quale non ha nascosto i suoi dubbi sfogandosi con l'insegnante Raimondo Todaro, che pure non ha risparmiato una frecciatina contro la temutissima insegnante di danza classica.

Cricca e Wax tra quelli a rischio eliminazione nella registrazione della sesta puntata di Amici 22

Al termine della registrazione di questa sesta puntata del serale di Amici 22 ci sarà spazio anche per un'altra eliminazione definitiva dalla gara.

Tra i concorrenti che, ad oggi risultano essere in bilico e quindi ad un passo dall'eliminazione definitiva dallo show Mediaset, figura il nome del cantante Cricca.

Dopo essere finito più volte al ballottaggio eliminatorio, per il cantante potrebbe giungere il momento dell'addio finale allo show.

In bilico anche il cantante Wax, dopo le critiche che ha ricevuto sul suo percorso così come potrebbe essere a rischio il ballerino Mattia, dopo la sfida diretta contro Isobel.