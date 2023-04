Antonella Fiordelisi continua ad essere al centro dei pettegolezzi di gossip, nonostante sia stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7. Nelle scorse ore, un utente ha fatto notare che l'ex gieffina ha pubblicato una stories su Instagram in cui critica le persona arroganti e maleducate. Su Twitter, però, Antonella ha messo un like ad un commento in cui Oriana Marzoli è stata presa in giro per via della sua statura minuta.

Il like della discordia

Dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è tornata in possesso dei suoi account dove risulta essere molto attiva.

Venerdì 31 marzo, l'ex gieffina ha postato su Instagram una stories in cui affermato che l'ignoranza è una patologia che colpisce molte persone. Poi ha aggiunto: "I sintomi sono: la cattiveria, l'invidia e la maleducazione".

Non ci sarebbe nulla di male nel suo discorso, ma su Twitter Antonella ha messo like ad un commento dove Oriana Marzoli è stata derisa per la sua staura minuta. L'utente in questione ha pubblicato una foto di quando il duo Iacchetti-Greggio è andato ospite a C'è Posta per Te vestito da donna. Nella didascalia si legge: "La nana la sera della finale".

della doc ci ha sempre colpito la coerenza e il tempismo indubbiamente pic.twitter.com/PGJU9YUfm9 — federic🐉 (@federic0x1) April 1, 2023

Antonella criticata da alcuni utenti del web

Non è la prima volta che Antonella Fiordelisi mette dei like contro alcuni ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7.

Su Twitter, il nuovo like contro Oriana Marzoli non è passato inosservato ad alcuni utenti. Un fan della concorrente venezuelana ha scritto: "Della doc (soprannome dato da alcuni fan ad Antonella) ci ha sempre colpito la coerenza e il tempismo indubbiamente". Un altro utente ha chiosato con ironia: "Ricordiamoci che lei ha sempre 25 anni, crescerà".

Un telespettatore si è chiesto se il like di Fiordelisi fosse contro Micol o Oriana.

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Antonella sostenendo che si trattasse di pura ironia.

Fiordelisi attacca i suoi ex compagni d'avventura in un'intervista

In un'intervista rilasciata a Casa Chi, Antonella Fiordelisi è tornata ad attaccare alcuni suoi ex compagni d'avventura.

In primis, la diretta interessata ha detto di essere rimasta delusa dall'atteggiamento di Wilma Goich: nella casa la 77enne parlava bene di lei e Edoardo Donnamaria, mentre dopo l'eliminazione ha espresso commenti al vetrioli sulla coppia. Inoltre ha punzecchiato gli amici del suo fidanzato: "Io e Edoardo non vogliamo avere amici che mancano di rispetto in questo modo. Come Micol o Tavassi". A detta di Antonella, Edoardo Tavassi avrebbe continuato a parlare male di lei ma soprattuo del suo amico Donnamaria.

Infine Antonella Fiordelisi si è augurata che a vincere il Grande Fratello Vip 7 sia Nikita Pelizon.