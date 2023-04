La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Dopo aver ricevuto la visita di qualche settimana da parte del suo amato Armando Ferraris (Pietro Genuardi), Agnese Amato decide di tornare a sorpresa a Milano con l'apparente intenzione di restarci e, quindi, col probabile ritorno come sarta al Paradiso delle Signore. Il ritorno in città della signora Amato, inoltre, coincide anche con quello della figlia Tina (Neva Leoni) avvenuto qualche giornata prima. La cantante, difatti, riappare a Milano dopo aver partorito un bimbo in ottima salute, così da farlo conoscere a parenti e amici, fratello Salvatore (Emanuel Caserio) in primis.

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, Agnese potrebbe invitare Palma Rizzo (Valentina Tomada) e Francesco (Christian Roberto) a trovarsi una nuova sistemazione abitativa, così che l'esperta sarta possa tornare in casa propria assieme al nipotino e ai figli Tina e Salvatore.

Armando mediterà se trasferirsi o meno a Londra

Le trame dello sceneggiato di stampo nostrano ideato da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi da lunedì 24 a venerdì 28 aprile, raccontano che Armando farà il suo ritorno nel capoluogo lombardo dopo aver trascorso alcune settimane in compagnia di Agnese in quel di Londra.

Salvatore, intanto, verrà a conoscenza che sua madre desidererebbe rimanere in Gran Bretagna in pianta stabile.

Il capo magazziniere, al contempo, mediterà se sia il caso di trasferirsi a Londra per stare assieme alla compagna Agnese oppure no.

L'esperta sarta, però, spiazzerà il partner e il figlio tornando a sorpresa in città.

Agnese potrebbe invitare Palma e Francesco a cercarsi un altro alloggio

Da quando sono arrivati a Milano, sia Palma che il figlio Francesco sono stati accolti nel migliore dei modi, difatti entrambi hanno subito trovato una sistemazione abitativa, grazie al buon cuore di Agnese, oltre a trovare anche degli ottimi lavori per il loro sostentamento.

Col ritorno della sarta in città, condito dalla presenza di Tina e del figlio di quest'ultima, casa Amato potrebbe tornare a essere un punto di riferimento abitativo per tutta la famiglia. Se così fosse, Agnese potrebbe invitare l'amica Palma e Francesco a cercarsi un altro alloggio, così da potersi trasferire nuovamente in casa propria assieme ai figli e al nipotino.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Salvatore tornerebbe anch'esso a casa Amato dopo aver lasciato spazio ai Rizzo ed essersi momentaneamente trasferito nell'abitazione di Armando.