La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il ritorno improvviso di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) a Milano, condito dall'acclarata rottura del ragazzo con Stefania Colombo (Grace Ambrose), sta facendo sì che tra il giornalista e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) ci sia sempre più simbiosi.

In realtà, il fratello di Tancredi (Flavio Parenti) è ancora innamorato della Cavallerizza del Circolo e, complice il consiglio datogli da Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), deciderà di esternare senza remore i propri sentimenti alla giovane Zanatta.

A prescindere se Marco sia o meno il padre del bimbo che porta in grembo Gemma, mistero ancora senza soluzione. La donna potrebbe annullare le nozze di comodo con Roberto Landi (Filippo Scarafia), magari per sposarsi proprio col rampollo di casa Di Sant'Erasmo o comunque per crescere il futuro nascituro insieme.

Marco confesserà a Gemma di essere innamorato di lei

Gli spoiler della fiction daily italiana, in merito agli episodi che andranno in onda su Rai 1 dal 24 al 28 aprile, raccontano che la simbiosi crescente tra Marco e Gemma sarà prontamente notata da Roberto, che, dopo aver osservato a lungo i due, non potrà non accorgersi di quanto siano ancora profondamente legati l'uno all'altra.

In vista di una visita medica alla quale dovrà sottoporsi la figlia di Veronica (Valentina Bartolo), Landi acconsentirà che, ad accompagnare la giovane Zanatta, sia Marco e tale ulteriore momento di vicinanza non farà che acuire il feeling tra gli ex partner.

Marco, però, sarà inizialmente restio a rivelare a Gemma ciò che prova realmente per lei, salvo poi trovare il coraggio di dirle che la ama ancora grazie all'incoraggiamento ricevuto da Matilde in tal senso.

Gemma potrebbe annullare le nozze con Roberto sapendo che Marco la ama

La dichiarazione d'amore di Marco a Gemma stravolgerà presumibilmente le carte in tavola, sia in termini di legame tra l'ex coppia che nel matrimonio di comodo in programma con Roberto.

Sebbene resti ancora l'incognita della paternità del bebè che porta in grembo Zanatta junior, quest'ultima potrebbe pensare che portare avanti delle nozze fittizie col redattore del Paradiso Market non sia più una così brillante idea, in quanto si renderebbe conto che il giornalista la ama ancora e probabilmente il ragazzo starebbe al suo fianco anche in questo delicato momento esistenziale.

Se così fosse, a pagarne le conseguenze sarebbe soltanto Roberto, al quale verrebbe meno l'occasione di nascondere la sua omosessualità agli occhi altrui.