A Un posto al sole arrivano puntate molto ricche mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, e una delle coppie più controverse della soap partenopea sarà messa seriamente in discussione. Secondo le anticipazioni, infatti, Alberto rischierà la sua reputazione e la relazione con Clara a causa di un video girato da Micaela. Non mancherà lo spazio riservato a Marina e Roberto che continueranno a subire le manipolazioni di Lara. Damiano, invece, sarà al centro dei pensieri di Rosa e Viola che si sentiranno ancora legate al poliziotto. Infine, Guido e Michele dovranno gestire una situazione imbarazzante.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto sarà sconvolto per la rottura con Diana

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 19 e giovedì 20 aprile raccontano che per Alberto non saranno affatto giorni tranquilli. L'avvocato, infatti, dovrà fare i conti con la delusione per la fine della relazione con Diana e per lui non sarà facile gestire la vita in famiglia. Il suo atteggiamento amareggiato e nervoso non farà altro che acuire i sospetti in Clara, anche se Alberto proverà a rassicurare la sua compagna. Presto, tuttavia, gli sforzi dell'avvocato saranno vanificati da una testimone inaspettata. Micaela, infatti, girerà un video al Vulcano che rischierà di mettere in discussione la relazione tra Alberto e Clara e la professionalità dell'avvocato Palladini.

Anticipazioni puntate di mercoledì 19 e giovedì 20 aprile: Rosa e Viola legate a Damiano

Le puntate di Un Posto al sole di mercoledì 19 e giovedì 20 aprile vedranno al centro dei riflettori anche Damiano. Il poliziotto, sebbene in modo diverso, continuerà ad essere tra i pensieri di Viola e Rosa. Entrambe le donne, infatti, sentiranno un forte legame nei confronti di Damiano anche se le loro relazioni sono chiuse.

Il poliziotto è uscito davvero definitivamente dalle vite di Rosa e Viola o una delle due avrà ancora una possibilità con lui?

Guido e Michele in una situazione imbarazzante con il marito di Bice

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che negli episodi di mercoledì 19 e giovedì 20 aprile ci sarà spazio anche per momenti decisamente più leggeri e divertenti che vedranno protagonisti Michele e Diego.

I due amici si prepareranno a trascorrere un'altra serata in compagnia, ma nel pub in cui si recheranno incontreranno il marito di Bice che movimenterà decisamente la serata. Presto Guido e Michele si troveranno a gestire una situazione imbarazzante a causa dell'amico. Nel frattempo, Lara continuerà con i suoi piani a seminare zizzania tra Marina e Roberto e i suoi modi invadenti rischieranno di dividere una delle coppie più amate.