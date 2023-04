La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato targato Rai, in merito alle puntate di lunedì 1° e martedì 2 maggio, raccontano che Vittorio sarà sempre più convinto che dietro l'incendio in fabbrica ci sia lo zampino di Tancredi. La simbiosi tra Clara e Alfredo susciterà una certa gelosia in Irene, intanto Agnese vorrà trasferirsi a Londra in pianta stabile assieme al suo amato Armando. Gemma perderà i sensi di fronte alle commesse della boutique, nel frattempo Vittorio penserà di lanciare una nuova linea di abiti maschili.

Ferdinando, infine, avanzare a Ludovica la proposta di un matrimonio-lampo, mentre Teresio verrà a conoscenza che Veronica sapeva della sua liaison con Gloria.

Le trame de Il Paradiso delle signore, per ciò che riguarda gli episodi dell'1 e del 2 maggio, anticipano che Vittorio, a seguito delle indagini messe in atto per scoprire il colpevole dell'incendio al mobilificio della famiglia Frigerio, si convincerà sempre più che l'artefice del misfatto possa essere Tancredi. Marco, poco dopo, annuncerà che dovrà partire per gli Stati Uniti per lavoro.

Irene inizierà a provare una certa gelosia notando il feeling crescente tra Alfredo e Clara, ma nonostante ciò non avrà alcuna intenzione di cospargersi il capo di cenere con l'assistente di Armando.

Agnese dirà addio al Paradiso delle signore e al contempo nutrirà la speranza che Armando possa trasferirsi insieme a lei in quel di Londra.

Le Veneri, invece, assisteranno a un improvviso svenimento di Gemma, al termine del quale Zanatta si vedrà costretta a confessare alle colleghe di essere incinta.

Verde di gelosia per la vicinanza tra i due, Irene ordirà un piano per comprendere se realmente Alfredo prova dell'interesse sentimentale nei riguardi di Clara.

Salvatore, nel mentre, comincerà a guardare sotto una luce diversa Elvira. Vittorio vorrà contrastare la concorrenza di Galleria Milano Moda lanciando una nuova linea di abiti maschili.

Ferdinando, invece, vorrà allontanare prima possibile Marcello dalla vita di Ludovica, quindi le proporrà un matrimonio-lampo.

Sarà anche tempo di amare scoperte per Ezio, che scoprirà che la compagna Veronica è sempre stata al corrente della sua relazione clandestina con Gloria. Grazie a questo il signor Colombo capirà il vero motivo dell'addio così repentino tra lui e Moreau.