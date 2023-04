Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay. Alfredo Perico (Gabriele Anagni) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa), nonostante il palese amore reciproco, sembrano avere enormi difficoltà a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. Tale disallineamento di ideali emerge in maniera prorompente quando l'assistente magazziniere chiede la mano della Venere, con quest'ultima che non soltanto prende tempo nel fornire una risposta ma accampa anche una scusa per evitare di conoscere la famiglia Perico.

Alfredo, quindi, si vede costretto a incontrare da solo i suoi parenti e ciò potrebbe portarlo a fare una seria riflessione sulla valenza del legame sentimentale con Irene. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, l'aiuto di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) potrebbe decidere di troncare la relazione con la giovane Cipriani perché la stessa si è rifiutata di conoscere la famiglia Perico.

Il giovane Perico compirà una scelta inaspettata

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 che andranno in onda su Rai 1 dal 17 al 21 aprile, raccontano che Alfredo non vedrà l'ora che Irene prenda parte al raduno parentale della famiglia Perico.

Peccato, però, che la commessa dell'atelier milanese preferirà inventare una scusa al fidanzato pur di non essere presente a tale riunione famigliare, suscitando una certa amarezza nell'assistente magazziniere.

Alfredo, volente o nolente, dovrà quindi presenziare alla riunione di famiglia senza partner al fianco.

La scusa di Irene, al contempo, verrà scoperta dal giovane Perico, il quale opererà una scelta inaspettata.

Alfredo potrebbe lasciare Irene perché non vuole conoscere la sua famiglia

La coppia composta da Irene e Alfredo è nata soltanto dopo un lungo corteggiamento da parte del ragazzo, al termine del quale la Cipriani ha posto l'obbligo allo stesso di non rivelare a nessuno della loro storia.

Veto della Venere che ha creato diversi attriti in coppia ma, ciò nonostante, Alfredo ha finito per perdonarla e, dopo aver palesato il loro amore ai quattro venti, la coppia si è rinsaldata.

Irene, però, sembra non aver perso il vizio di imporsi in tale legame, specialmente quando decide di inventarsi una scusa, successivamente scoperta da Alfredo, pur di non presenziare al raduno familiare dei Perico.

Questi due comportamenti della Cipriani potrebbero far supporre non soltanto che la ragazza non vorrebbe passare la vita con Alfredo, ma anche che la stessa potrebbe assumere tale impositivo modus operandi in coppia anche nel prossimo futuro.

Alfredo, di conseguenza, potrebbe averne abbastanza degli atteggiamenti della fidanzata e, complice la scusa detta dalla commessa per non conoscere la sua famiglia, deciderebbe di lasciare Irene.