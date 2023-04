Lo spareggio della quarta puntata di Amici è stato vinto da Mattia Zenzola: la giuria ha preferito il ballerino al collega Alessio Cavaliere che è stato eliminato, anch'egli della squadra Arisa-Todaro. Al termine dello scontro per l'eliminazione, Benedetta ha avuto qualcosa da ridire al compagno di classe: la giovane si è lamentata della distanza che il latinista metterebbe tra loro nei momenti cruciali del percorso all'interno della scuola. L'allievo ha rivendicato il suo diritto di affrontare le difficoltà da solo, ma ha ribadito di volere molto bene alla sua partner di scena.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda lunedì 10 aprile, è stato interamente dedicato al post puntata e ai commenti che i ragazzi hanno fatto sulla serata che ha visto l'eliminazione di Alessio.

Nel parlare del ballottaggio che ha avuto come protagonisti i due ballerini del team Arisa-Todaro, Benedetta ha voluto mettere in chiaro alcune cose: dopo aver notato una serie di atteggiamenti di Mattia che non le piacciono, la ragazza se ne è lamentata con lui e con gli altri componenti della classe.

"Ho la sensazione di non essere la persona che ti fa stare bene. Quell'idea di coppia nel ballo, non c'è", ha esordito la danzatrice di latinoamericano in casetta.

Tra le cose che non vanno giù a Vari, c'è soprattutto il gelo che cala tra lei e Zenzola nei momenti delicati: quando ha rischiato di andare a casa, infatti, pare che il giovane abbia allontanato l'amica dicendole di voler stare da solo.

La replica dell'allievo di Amici

"Noi facciamo le cose insieme solo quando ti gira, non nelle situazioni scomode.

In quelle non dovrei esserci secondo te, ma a me non va bene", ha proseguito Benedetta nel corso del pomeridiano che è stato tramesso in tv il giorno di Pasquetta.

La ragazza si è lamentata del fatto che Mattia le avrebbe chiesto spazio nel momento in cui stava per affrontare lo spareggio contro Alessio, cosa che non avrebbe fatto con gli altri suoi compagni di squadra.

"A me hai detto che volevi stare da solo, poi con gli altri ti davi baci e abbracci", ha detto ancora la ballerina prima che Wax la smentisse e confermasse la versione di Zenzola, ovvero che neppure lui si è potuto avvicinare prima del ballottaggio.

Il titolare della scuola di Amici ha rassicurato Vari sul bene che le vuole, ma ha anche ribadito che quando si isola lo fa per carattere e non perché non apprezza la sua vicinanza.

"Se ci tieni a me, non lo dimostri. Alcuni giorni sembra che devo quasi ringraziarti se mi dai un bacetto", ha ribattuto Benedetta.

"La tua presenza non mi disturba, anzi è grazie a te se posso esprimermi per quello che so fare", ha dichiarato l'allievo.

Attesa per la quinta puntata di Amici

Il confronto tra Mattia e Benedetta è terminato con un abbraccio e con la volontà di entrambi di ritrovare quella sintonia che hanno dimostrato sul palco da quando è iniziato il prime time.

Il 4° appuntamento serale con Amici 22 è alle spalle ma in rete si parla ancora dello scontro Todaro-Bravi-Zerbi-De Filippi che non è andato in onda: le anticipazioni parlavano di una discussione di oltre mezz'ora che il professore di ballo ha avuto con parte del cast, ma su Canale 5 non c'è stata traccia di tutto ciò.

Gli addetti ai lavori, dunque, hanno deciso di cancellare in fase di montaggio l'intera lite che Raimondo ha avuto con il giudice Michele, il collega Rudy e la presentatrice Maria sul ballottaggio della serata: il siciliano ha protestato con veemenza per la scelta della commissione esterna di mettere a rischio Angelina e non Cricca, decisione che ha condannato uno tra i suoi "pupilli" Alessio e Mattia.