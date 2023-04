Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 10 al 14 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende di Marco, il quale si ritroverà a indagare sul conto del fratello Tancredi.

Occhi puntati anche su Adelaide: la contessa farà perdere le sue tracce e, a quel punto, Marcello si renderà conto di essere stato ingannato dalla donna che diceva di amarlo.

Adelaide inganna Marcello: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore fino al 14 aprile, rivelano che dopo essere partita da sola per Lione, Adelaide si ritroverà a essere smascherata dal fidanzato.

Sarà proprio Marcello a scoprire che la sua amata non si è recata a Lione, così come aveva fatto credere ai suoi familiari, dato che nella cittadina francese non ci ha mai messo piede.

Un duro colpo per il giovane Barbieri che, a quel punto, deciderà di indagare per cercare di scoprire quale sia la verità dei fatti.

Marcello, però, si sentirà deluso e soprattutto ingannato dalla sua amata, che non gli ha detto la verità sul suo spostamento, tenendolo così all'oscuro della verità.

Marcello vuole sapere la verità, Vito si licenzia: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile

Che fine ha fatto la contessa e per quale motivo ha mentito anche al suo fidanzato? Le anticipazioni della soap opera del pomeriggio di Rai 1 rivelano che il giovane Barbieri deciderà di mettersi in azione per cercare di scoprire la verità dei fatti e, in questa "missione" potrà contare sul supporto della sua ex fidanzata Ludovica.

In attesa di scoprire se Marcello riuscirà ad avere la meglio oppure no, al centro delle nuove puntate della soap in onda fino al 14 aprile 2023, ci sarà spazio anche per le vicende di Vito.

Il ragazzo proverà a fare di tutto per cercare di riconquistare di nuovo il cuore della giovane Maria, ferita dopo aver scoperto che il suo amato le ha mentito con delle bugie sul suo passato.

Eppure, i tentativi di Vito non andranno a buon fine: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 14 aprile 2023 rivelano che a quel punto il ragazzo deciderà di dare le sue dimissioni e quindi rinunciare al posto di lavoro come contabile all'interno del magazzino, per iniziare una nuova vita altrove e lasciarsi alle spalle il passato e la fine di questa storia d'amore.

Marco indaga sul fratello: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Spazio anche alle vicende di Marco: le nuove anticipazioni della soap rivelano che il ragazzo inizierà ad avere dei sospetti sul fratello.

Tancredi, in merito alla questione dell'incendio al mobilificio di Matilde, apparirà sempre più titubante e soprattutto tormentato dai dubbi.

Per tale motivo, Marco capirà che ci sono ancora delle verità che sono state taciute su questa intricata vicenda e, a quel punto, deciderà di mettersi all'opera da solo per capire cosa è successo.