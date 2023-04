Cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste dal 10 al 14 aprile in tv? Le anticipazioni della soap rivelano che Marco deciderà di indagare sul conto del fratello Tancredi e finirà per smascherare le bugie legate al suo coinvolgimento nel caso dell'incendio al mobilificio di Matilde.

Novità anche in casa Amato, dove arriverà la fatidica e attesissima notizia della nascita del figlio di Tina.

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 14 aprile 2023 rivelano che Marco si renderà conto che suo fratello non è stato sincero nei suoi confronti e non gli ha detto tutta la verità sulla fatidica notte in cui ci fu l'incendio all'interno del mobilificio di Matilde.

Tancredi continuerà ad avere l'atteggiamento di chi sta nascondendo qualcosa di importante e per questo motivo, Marco deciderà di mettersi all'opera per scoprire tutta la verità.

Il giovane giornalista, infatti, si metterà in contatto col guardiano della loro villa, il quale finalmente si lascerà andare a delle clamorose e inaspettate confessioni su Tancredi.

A quel punto, quindi, Marco finirà per smascherare le bugie del fratello e lo metterà subito con le spalle al muro, al punto da ricattarlo.

Gemma resta sola a Pasquetta: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile

Spazio anche alle vicende di Maria: la donna, in vista della Pasquetta, non avrà alcuna intenzione di stare assieme a Vito e perdonarlo.

La giovane stilista, infatti, sceglierà di passare questo giorno di festa assieme alle sue amiche del grande magazzino e in tal modo provare a svagarsi.

Gemma, invece, aveva organizzato una gita fuori porta con Roberto ma all'ultimo momento cambierà idea. La venere, infatti, deciderà di lasciare Roberto e Marco da soli, così da poter passare la giornata insieme e di conseguenza si ritroverà sola.

Novità in vista, invece, per Salvatore e in generale per i membri di casa Amato.

Tina diventa mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore fino al 14 aprile, rivelano che Agnese informerà i suoi cari della nascita del figlio di Tina.

La donna è diventata mamma per la prima volta: una notizia che renderà tutti felicissimi, in primis zio Salvatore, che sarà al settimo cielo per la lieta novella.

Spazio anche ad un riavvicinamento che avrà come protagonisti Marcello e Ludovica: in questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, i due si ritroveranno a vivere dei momenti di grande sintonia e affetto, proprio come accadeva ai vecchi tempi.

Un riavvicinamento sospetto che avverrà nei giorni in cui la contessa non si troverà a Milano: la donna è partita per trascorrere qualche giorno a Lione e far visita ad una sua cara amica che si trova in fin di vita.