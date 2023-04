Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 20 e 21 aprile 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco, il quale inizierà ad avere dei sospetti sulla relazione in corso tra Gemma e Roberto.

Spazio anche alle vicende di Umberto, il quale deciderà di prendere in mano le redini della situazione circa la sparizione nel nulla della contessa Adelaide e si dirà pronto a partire per riuscire a portarla di nuovo in salvo.

Marcello preoccupato per Adelaide: anticipazioni Il Paradiso del 20 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 20 aprile, rivelano che Tancredi sarà protagonista di un nuovo momento di scontro con Vittorio, al quale chiederà di non spronare sua moglie a proseguire nelle indagini per cercare di scoprire la verità sull'incendio al mobilificio.

Intanto Marco continuerà a non darsi pace per quello che sta succedendo alla contessa Adelaide: il commendatore continuerà a mettersi sulle tracce della sua amata e si sfogherà con Ludovica, la quale si rivelerà una perfetta spalla sulla quale poter contare in un momento di difficoltà come questo.

Vito spiazzato da Irene: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 20 aprile

Occhi puntati anche su Vito: le anticipazioni di questa nuova puntata della soap opera del 20 aprile rivelano che il ragazzo si preparerà ad affrontare l'atteso incontro con la sua famiglia, al quale parteciperà anche Irene.

Peccato, però, che poco prima dell'incontro, si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia: la sua amata Irene, infatti, deciderà di disertare l'evento.

Spazio anche alle vicende di Elvira e Salvatore: la venere chiederà aiuto al giovane Amato per affrontare l'ultima guida prima di sostenere il fatidico esame. E, proprio in quei momenti, tra i due ragazzi accadrà qualcosa di magico e al tempo stesso inaspettato.

Marco dubita su Gemma e Roberto: anticipazioni Il Paradiso del 21 aprile

E poi ancora, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore è confermato anche venerdì 21 aprile, quando in daytime sarà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap rivelano che Marco inizierà ad avere dei seri dubbi e sospetti sulla relazione in corso tra Gemma e Roberto.

Il giornalista non si fida al 100% di questa relazione e, a quel punto, sarà Gemma a mettere a tacere i suoi dubbi.

Intanto Tancredi riceverà una notizia che aspettava da diverso tempo e lo renderà felice: l'uomo potrà finalmente sottoporsi al fatidico intervento che dovrebbe permettergli di recuperare l'uso della gamba.

Umberto, invece, prenderà una decisione importante: l'uomo partirà per mettersi sulle tracce della sua ex compagna Adelaide e scoprire finalmente cosa le è successo.