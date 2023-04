Una nuova settimana con gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda giovedì 20 e venerdì 21 aprile, rivelano che Umberto deciderà di vederci chiaro sulla sparizione di Adelaide. Il Commendatore penserà di partire per scoprire tutta la verità sulla donna. Marco invece, inizierà ad avere i primi sospetti sulla relazione che intercorre tra Gemma e Roberto. Il fratello di Tancredi chiederà le dovute spiegazioni alla giovane Zanatta.

Trame Il Paradiso delle signore del 20 e 21 aprile: Elvira chiede aiuto a Salvo

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Marco si confronterà con Gemma, spiegandole di non avere intenzione di prendere parte alle sue nozze. Il fratello di Tancredi verrà a conoscenza della gravidanza della giovane Zanatta, ma si persuaderà che il bambino sia di Roberto. In seguito però, il giornalista inizierà a mettere seriamente in dubbio il rapporto tra Landi e Gemma. Il giovane affronterà nuovamente la Venere, che gli dirà che il figlio che porta in grembo non è il suo.

Intanto, Vito sarà sempre più convinto di voler fare i bagagli e trasferirsi in Australia, dove ha sede la sua azienda. Ovviamente, Lamantia vorrà portare con se anche la fidanzata.

Il contabile cercherà di trovare il momento più opportuno per parlarne a Maria. La giovane stilista però, deciderà di accettare l'incarico di Vittorio Conti e lo comunicherà al fidanzato proprio quando quest'ultimo starà per esporgli la sua idea, prendendolo così in contropiede.

Adelaide si mette in contatto con Marcello

La sparizione di Adelaide continuerà a tenere sulle spine Marcello.

La Contessa chiamerà Barbieri, ma nonostante ciò, quest'ultimo non si tranquillizzerà affatto. Il giovane troverà ancora conforto in Ludovica. Anche Umberto deciderà di darsi da fare per mettersi sulle tracce della Contessa. Il Commendatore vorrà fare i badagli e partire, per scoprire una volta per tutte cosa la donna stia nascondendo.

Elvira farà un nuovo tentativo per prendere la patente e chiederà l'aiuto di Salvo per l'ultima lezione di guida prima dell'esame. Tra i due accadrà qualcosa d'inaspettato.

Matilde proseguirà nelle sue indagini sulla notte dell'incendio alla fabbrica. Tancredi esorterà Vittorio a non aiutare Frigerio nella faccenda. Di Sant'Erasmo temerà che la verità possa venire a galla e rovinare per sempre il suo rapporto con la moglie. Proprio per Tancredi arriverà una bella notizia che da tempo attendeva: potrà operarsi alla gamba.

Alfredo si preparerà per incontrare la sua famiglia insieme a Irene. Quest'ultima però, mentirà a Perico e quando il ragazzo lo scoprirà prenderà una decisione drastica.