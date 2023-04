L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato per il 27 e 28 aprile, quando andranno in onda due nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Marco sempre più restio nel voler confessare quelli che sono i suoi veri sentimenti verso Gemma.

Armando, invece, si ritroverà messo alle strette dopo la decisione di Agnese di lasciare Milano e trasferirsi a Londra.

La crisi di Marco per Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio per la crisi di Marco, il quale si ritroverà in una posizione scomoda dopo aver compreso di provare ancora dei sentimenti nei confronti della sua ex fidanzata Gemma.

Il giovane giornalista, infatti, capirà di non essersi lasciato alle spalle la fine di questa storia d'amore ma al tempo stesso sarà molto restio nel voler confessare apertamente i suoi sentimenti nei confronti della donna.

Spazio anche alle vicende di Armando: in questo nuovo appuntamento con la soap opera del pomeriggio, l'uomo si ritroverà messo alle strette dalla sua compagna Agnese.

Agnese spiazza Armando: anticipazioni Il paradiso delle signore 27 aprile

La donna, dopo essere rientrata in città confesserà di volersi trasferire stabilmente a Londra e iniziare lì una nuova vita.

Per tale motivo, Agnese chiederà ad Armando di seguirla ma la reazione dell'uomo non sarà delle migliori e si ritroverà a fare i conti con i dubbi che lo metteranno a dura prova in merito ad una decisione finale da prendere.

Spazio anche alle vicende di Vittorio: in questa nuova puntata della soap opera del pomeriggio, l'uomo si renderà conto di dover indagare per cercare di scoprire la verità sulla notte dell'incendio alla fabbrica, che ha letteralmente stravolto la vita di Matilde.

Vittorio si dirà sempre più convinto del fatto che, dietro questa triste situazione, possa essersi lo zampino di Tancredi e intende fare chiarezza.

Marcello parte da solo: anticipazioni Il paradiso delle signore 28 aprile

E poi ancora, le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 28 aprile 2023 rivelano che a casa Colombo, Ezio si ritroverà a fare i conti con un momento di grande nostalgia dovuto al "ritorno" di Gloria.

La donna si farà viva mandando il suo personale regalo di nozze a Gemma: per Ezio non sarà facile affrontare la situazione.

E poi ancora, Marcello deciderà di lasciare un biglietto al Circolo per Ludovica: il giovane Barbieri si metterà così in viaggio per Ginevra, dove è sicuro di trovare la sua amata contessa.

Marcello ha intenzione di scoprire che fine ha fatto Adelaide e cosa gli sta nascondendo.