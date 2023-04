Chi ci sarà nel cast della prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre 2023 in poi su Canale 5? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato nella fascia del primo pomeriggio, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Mediaset non rinuncerà ad una delle trasmissioni di maggior successo del palinsesto, in grado di appassionare e fidelizzare una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno.

E, intanto, non mancano i retroscena sul cast della prossima edizione: tra i papabili ritorni spicca quello di Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti verso il ritorno: retroscena Uomini e donne settembre 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda nel corso della stagione 2023/2024 con le nuove puntate condotte come sempre da Maria De Filippi.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

Chi farà parte del cast della trasmissione di Canale 5? I retroscena delle ultime ore, rivelano che tra i volti in pole position spicca quello di Giorgio Manetti, ben noto al pubblico del talk show per la sua tormentata e discussa storia d'amore con Gemma Galgani.

Giorgio e Gemma si rivedono nella nuova edizione di Uomini e donne?

A quanto pare, Giorgio sarebbe disposto a rimettersi in gioco per cercare l'amore all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5, a distanza di un po' di anni dalla fine della sua esperienza e della sua relazione con la dama torinese.

Un ritorno che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi nel corso della prossima stagione di Uomini e donne, sarebbe un vero e proprio colpaccio dal punto di vista auditel e assicurerebbe ottimi ascolti alla trasmissione.

Del resto, Gemma in questi anni in cui ha dovuto fare i conti con l'assenza di Giorgio Manetti in studio, ha dimostrato di non averlo mai dimenticato del tutto, andando su tutte le furie quando qualcuno osava mettere in discussione la sua storia d'amore con il cavaliere toscano.

Armando Incarnato in bilico: retroscena Uomini e donne cast settembre 2023

E poi ancora, per quanto riguarda il cast della prossima edizione di Uomini e donne in onda da settembre in poi su Canale 5, potrebbe essere in bilico la presenza di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano quest'anno si è ritrovato al centro della "bufera mediatica" dopo che lo hanno accusato di avere un manager e quindi di ingannare la redazione del talk show di Canale 5.

Non si esclude che, per mettere a tacere queste voci poco edificanti anche per la trasmissione, si possa puntare sull'uscita di scena di Armando dal cast del trono senior.