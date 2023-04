Con la puntata di venerdì 21 aprile al Paradiso delle signore 7 si chiuderà una settimana ricca di cambiamenti per i protagonisti. Umberto deciderà di partire per trovare Adelaide, ma non informerà Flora, già infastidita dal suo interesse nei confronti della cognata. Matilde, invece, chiederà a Vittorio di aiutarla ad indagare sulla notte dell'incendio mentre Tancredi potrà sottoporsi all'operazione alla gamba. Non mancherà poi lo spazio dedicato a Marco e Gemma, perché il giornalista chiederà alla sua ex se il figlio che aspetta è suo. Maria parlerà poi a Vito della nuova proposta di lavoro ricevuta da Conti proprio quando lui starà per proporle invece il trasferimento in Australia.

Infine, Francesco, deluso dal comportamento di Irene, prenderà una drastica decisione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Maria e Vito parleranno del loro futuro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di venerdì 21 aprile raccontano che Vito sarà pronto a parlare con Maria dei suoi progetti per il futuro. Il contabile sarà deciso a trasferirsi in Australia con la signorina Puglisi e ricominciare una vita con lei oltreoceano. La sarta, tuttavia, lo precederà informandolo dell'allettante proposta di lavoro ricevuta da Vittorio Conti. Per Maria si prospetterà la possibilità di diventare la nuova stilista del Paradiso prendendo il posto di Flora, ma il direttore potrebbe aggiungere anche un'altra opportunità per lei.

Anticipazioni puntata di venerdì 21 aprile: Tancredi si opererà alla gamba

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda venerdì 21 aprile vedrà al centro dei riflettori anche Matilde e Tancredi che dopo la tensione dei giorni precedenti riceveranno una bella notizia. Per l'uomo arriverà la possibilità di sottoporsi infatti ad un intervento per il suo problema alla gamba e questo porterà serenità nella coppia.

La signora Frigerio, tuttavia, non riuscirà a smettere di pensare alla notte dell'incendio e chiederà a Vittorio di aiutarla ad indagare per arrivare alla verità su quello che è accaduto al mobilificio. Ci saranno novità anche per Alfredo che sarà profondamente deluso da Irene e dalle sue bugie e a questo proposito prenderà una decisione inaspettata.

Umberto partirà per raggiungere Adelaide all'insaputa di Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano inoltre che venerdì 21 aprile Marco inizierà ad avere dei dubbi sul rapporto tra Gemma e Roberto e non esiterà a chiedere alla sua fidanzata di chi sia il figlio che aspetta. Il giornalista, infatti, avrà il sospetto che il bambino possa essere suo, ma la signorina Zanatta non si lascerà scalfire dalle insinuazioni e negherà ancora. Umberto, invece, dopo aver fatto delle ricerche deciderà di partire per trovare Adelaide, ma preferirà tenere Flora all'oscuro di tutto. La donna, infatti, era già apparsa molto infastidita dall'interesse del suo compagno nei confronti della cognata che aveva mentito a tutti dicendo di essere a Lione.